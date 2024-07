Pengue, Marotta, Lo Monaco, Balzarini, Morabito, Corbo, Marsilio, Tedesco, Valcareggi a Kiss Kiss Napoli

Lucio Pengue, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Berardi? E’ un giocatore dal grandissimo rendimento, ma ha avuto un infortunio e bisogna valutare come sta e come tornerà. Il calciatore è forte, anzi fortissimo. La squadra che prenderà Berardi si rinforzerà. Chiesa ha una valutazione bassa perchè ha il contratto in scadenza nel 2025, intorno ai 20-25 mln si può prendere. Però guadagna 5 mln e vuole un adeguamento di contratto ed il Napoli rispetta molto il bilancio e la situazione verrà monitorata”.

Eugenio Marotta, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen in Arabia? Sì, o meglio ‘ni’. L’accordo tra De Laurentiis e la Saudi League è pregresso e rappresenta un paracdute per il Napoli. Sarebbe una soluzione B per Osimhen che comunque sogna di giocare la Champions. Lukaku? Il Napoli sa che il calciatore è in lista di sbarco, c’è una clausola, ma il giocatore ha il contratto fino al 2025 ed il Chelsea pur di non perderlo a zero è lieto per ragionare fuori clausola. Lo stesso ragionamento vale per Osimhen. Credo che la situazione si sbloccherà grazie al buon senso da ambo le parti. Forse si arriverà ad una mediazione, ora bisogna capire quale sarà la forbice che è ancora ampia. De Laurentiis ha già un accordo con l’Al-Ahli, ma aspetterà ancora prima di accettare”.

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questione Di Lorenzo? Abbiamo assistito alla dimostrazione lampante che in questo caso siamo in presenza di un protagonista che è l’agente, quando il protagonista dovrebbe essere il calciatore. La colpa è dei media, a che titolo un agente fa una conferenza stampa? A che titolo la fa? A che pro? Il sistema oggi è basato su questo modo di essere. Il caso è costato al Napoli 800mila euro in più. Il procuratore ha messo in atto una politica economia vista l’incedibilità sancita dall’allenatore. Il futuro di Osimhen? Chi è causa del suo mal pianga sè stesso, il calciatore ha fatto un campionato deficitario e le cifre obbligatorie per prenderlo vanno ben oltre il rendimento di Osimhen di quest’anno. Quando un giocatore fa fin troppo bene va ceduto, sempre, vale sempre la regola del ‘compra, vendi e pentiti'”.

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa è in uscita dalla Juventus, ma se non trova una destinazione ha il diritto di restare. Ha un contratto fino al 2025 e può anche decidere di restare alla Juventus e parlare di una cessione a gennaio. Scambio con Raspadori? Credo poco negli scambi, ultimamente se ne registrano veramente pochi. Ciò che trapela è che Chiesa voglia giocare la Champions League ed aspetta un’offerta da una squadra che giochi questa competizione. A parte di un sondaggio del Bayern Monaco nessuno ha formulato un’offerta concreta per Chiesa. La valutazione di Chiesa è di circa 20-25 milioni”.

Vincenzo Morabito, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa? Il cartellino non ha una valutazione proibitiva perchè il calciatore ha un solo anno di contratto. E’ stato offerto al Manchester United per fare uno scambio con Sancho, scambio che non è avvenuto. La Juventus vuol cedere Chiesa che oggi non può valere più di 20 mln. Lukaku? E’ in uscita verso il Napoli, anche se resta Osimhen il belga arriva lo stesso a Napoli. Casadei? Può essere una soluzione per il Napoli, ma bisogna capire Conte cosa ne pensi. Il mercato del Napoli passa per la situazione Osimhen che però va chiarita presto”.

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha evitato alcune storture del passato, c’era una certa incomunicabilità coi tifosi che s’aspettavano il peggio, invece è arrivato il meglio. Il Napoli ha cambiato un suo atteggiamento nell’esercizio tecnico-finanziario. Il Napoli ha sempre preso giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Oggi invece il Napoli prende giocatori svincolati e maturi. Lukaku è un signor giocatore, un attaccante che serve a Conte, ma chi guarda il mercato dal di fuori e chi lo guarda con competenza (io ho fatto mercato più di tutti in carriera) si nota che s’è fatto molto per sottolineare il valore di Lukaku e per svalutare Osimhen. Osimhen è secondo solo ad Halaand, quest’anno non ha fatto benissimo, ma è stato tra i protagonisti dello scudetto. Se leggi i giornali però ti rendi conto che il PSG non vuol mollare una lira in più per Osimhen, poi leggi che c’è grande entusiasmo perchè il Napoli ha bloccato Lukaku che è un giocatore che tra tre anni avrà trentaquattro anni. Invece Osimhen non riceve lo stesso valore sui giornali, calciatore nettamente superiore a Lukaku ed anche molto più giovane. De Laurentiis può insegnare a tutti da imprenditore, il Napoli oggi non sta facendo i suoi interessi, fa gli interessi del Chelsea e del PSG. Oggi al Napoli manca ancora un incontrista”.

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Aspettiamo Napoli ed i napoletani a braccia aperte come tutti gli anni, convinti di poter offrire un bellissimo soggiorno. Ci saranno partite di livello internazionale, siamo soddisfatti del clima festoso che si genera nei giorni del ritiro. All’inizio il Napoli fu una scommessa per noi, c’era l’emergenza Covid e De Laurentiis ci chiese la disponibilità a trovare una struttura per ospitare il Napoli. Tramite il ritiro del Napoli tutto il mondo sportivo ha scoperto di cosa dispone l’Abruzzo, tant’è che altre squadre hanno seguito il modello da esempio e fanno il ritiro nello stesso comprensorio”.

Andrea Tedesco, ex tecnico della Primavera del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi è capitata una chance, mi ha contattato Fulvio Pea e mi ha proposto l’opportunità di allenare la nazionale Under 17 dell’Albania che parteciperà ai prossimi Europei di categoria. C’è un palcoscenico europeo che va oltre ogni aspettativa nazionale, poi l’Albania sta crescendo molto dal punto di vista calcistico. Ho cominciato coi grandi in Lega pro, poi in Serie A in Romania e poi sono andato sui giovani, cosa che mi ha arricchito molto. I giovani in Italia? L’Italia ha vinto gli ultimi Europei under 17, ma dal punto di vista della futuribilità dei calciatori c’è bisogno di un ponte tra queste rappresentative e le società professionistiche. C’è bisogno di coraggio nel mettere in campo prospetti che hanno bisogno di crescere e lo fanno solo giocando. D’Avino e Vigliotti? Sono due bravissimi ragazzi, D’Avino è da tanto che viene aggregato in Prima Squadra, è stato un precoce. L’ho conosciuto due anni fa, ma l’ho avuto solo l’anno scorso. E’ un giocatore che deve fare esperienza che non sia nel settore giovanile, è un ragazzo che ha qualità. Vigliotti è arrivato al miglior momento di un percorso lungo, è cresciuto tantissimo sia atleticamente che tatticamente. E’ un ragazzo intelligente, afferra prima degli altri determinati concetti. Sono contento che sia andato alla Cavese, il calcio dei grandi è diverso ed è giusto che lui si confronti con categorie del genere. Sono convinto che Gianluca farà benissimo, faccio ad entrambi un enorme in bocca al lupo”.

Furio Valcareggi, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Aspettiamo la decisione di Conte su Zerbin, sta dando tutto perchè il suo agente Marinelli è in contatto frequente col ragazzo. Sta facendo allenamenti tosti con Conte, vediamo se ce la farà a piacere al tecnico, altrimenti si riproverà a dare una nuova prova di bravura al Napoli se non lo tenesse. Spero resteremo a Napoli con Conte, se non accadesse ci riproveremo l’anno prossimo, Napoli è nel cuore di Alessio. I titolari non devono mai essere solo undici, ma almeno quattordici. Alessio gioca benissimo a sinistra, ma gioca tranquillamente anche a destra con la stessa intensità. Il motore di Zerbin è raro e solitamente i giocatori così piacciono agli allenatori. La sera Alessio va a letto che non ce la fa a camminare, lui è tipo Sinner, parla poco e fa molto. La sua forza è tutta visiva. Chiesa? Se fossi in Giuntoli gli allungherei il contratto, è il miglior esterno destro d’Europa. Se poi viene a Napoli fareste un tridente con Chiesa-Kvaratskhelia e Lukaku, e gli altri dove vanno? Ti farebbero dimenticare anche Osimhen questi tre insieme”.