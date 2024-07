EDITORIALE – Non si sblocca il tormentone Osimhen: il nigeriano va al Psg? Approda in Arabia? Resta a Napoli?

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ad oggi, resta un giocatore di Antonio Conte, per cui, assieme ai compagni, stamane, partirà per la seconda tappa del ritiro estivo, a Castel di Sangro. Oramai, da mesi persiste tale situazione che è diventata inquietante, al punto di tenere sotto scacco le future operazioni di mercato, in entrata, del club di De Laurentiis. Il centravanti nigeriano va al Psg? Accetta di andare in Arabia Saudita? Resta all’ombra del Vesuvio? Domande a cui, finora, nessuno può dare una risposta certa. Il neo tecnico della compagine partenopea pensava di poter contare, in Abruzzo, sul suo pupillo Romelu Lukaku che rimane l’obiettivo principale in attacco, in sostituzione di Osimhen. Tuttavia, almeno per qualche settimana, non sarà così. Una telenovela senza fine che sta condizionando non poco le mosse del direttore sportivo Manna. In verità sono rimasto deluso dal presidente, credevo che all’atto della sottoscrizione del rinnovo contrattuale del nazionale della Nigeria, con un ingaggio di oltre dieci milioni di euro fino al 2026, De Laurentiis avesse già il piano prestabilito per cedere il numero nove azzurro, magari avendo già un accorrdo di massima con un club europeo. Ma purtroppo la realtà è un’altra, si “rischia” di avere Osimhen in squadra, anche in questa stagione, visto che nessuno si è fatto avanti per pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Il club parigino, furbescamente, sapendo che il Napoli deve obbligatoriamente vendere il giocatore, sta giocando al ribasso, arrivando ad offrire solo 80 milioni. A questa cifra l’imprenditore cinematografico non lo darà via mai; i tifosi azzurri sarebbero ben contenti di ritrovarsi il loro idolo, pure nella prossima stagione, però c’è il rovescio della medaglia, rimanendo alle dipendenze della società partenopea, a giugno 2025, l’attaccante sarebbe ad un anno dalla scadenza contrattuale, per cui il prezzo del suo cartellino scenderebbe di brutto. E pensare che l’anno scorso De Laurentiis rifiutò la bellezza di 150 milioni offerti proprio dal club della capitale francese. Uno sbaglio che potrebbe costare cariisimo. In ultima analisi rimarrebbe la pista araba, tuttavia, anche le società della Saudi Pro League hanno chiuso i rubinetti, dopo le cascate di milioni spesi per big a fine carriera. Insomma, a poco più di tre settimane dall’inizio del nuovo campionato, l’allenatore leccese non sa quale centravanti avrà in organico. A questo punto, ob torto collo, il massimo esponente azzurro è disponibile a rivedere la cifra richiesta ma non si allontanerà dalle tre cifre. Del resto, il Psg non rilancia, perché al momento nel reparto avanzato sono in rosa, ancora, Kolo Muani e Gonçalo Ramos. I due maggior club sauditi, l’Al-Ahli e l’Al-Hilal sono alla finestra e attendono di capire come finirà la trattativa fra Psg e Napoli, prima di pronunciarsi. Osimhen preferirebbe restare in Europa, ma l’Arabia sarebbe l’ultima spiaggia per cambiare aria. Nel frattempo il buon Victor si deve accontentare di allenarsi agli ordini di mister Conte.