Calciomercato – Il Napoli per sostituire Lindstrom pensa a Berardi, a patto che sia in buone condizioni fisiche

Con Lindstrom che sta per accasarsi in prestito oneroso, in Premier League, a Londra, sponda Everton, il Napoli riflette su come sostiturlo. Piace non poco Domenico Berardi, bandiera del Sassuolo, retrocesso quest’anno in cadetteria. L’esterno nerevorde, 30 anni ad agosto, ha realizzato 142 gol con la maglia del Sassuolo e nella passata stagione è stato costretto a fermarsi ai box, a inizio marzo, a causa di un grave infortunio che gli ha procurato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Da diverso tempo si allena in gruppo per tornare a calcare il campo di gioco al più presto. Il suo legame con la società emiliana scadrà nel 2027 ma il calcitore non vorrebbe giocare in serie B. Per la società partenopea Berardi è più di una suggestione, a patto, però che le sue condizioni fisiche siano buone. L’’alternativa, invece, potrebbe essere David Neres del Benfica, che, però nell’ultimo campionato portoghese non ha esaltato. Se il buon Domenico dimostrerà di essere completamente ripresosi dall’infortunio, certamente, si faranno avanti diverse società, pronte ad investire su di lui. La valutazione del calciatore, attualmente, si aggira intorno ai 20/25 milioni, cifra, naturalmente un pò alta per un trentenne di cui non ci sono ancora garanzie fisiche. La soluzione più idonea per il Napoli sarebbe il prestito con diritto di riscatto. Fiorentina, Lazio e Napoli, per ora, hanno soltanto sondaggiato il terreno ma offerte vere e proprie, al cub neroverde., non ne sono arrivate. Sta di fatto che Berardi, oggi, ha l’ultima occasione per fare il salto di qualità in una squadra con ambizioni ben diberse dal Sassuolo.