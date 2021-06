Mercato azzurro: spunta un nuovo nome per il centrocampo di Spalletti: Toma Basic del Bordeau

Con la probabile partenza di Fabian Ruiz, ammesso e non concesso che al Napoli giunga un’offerta adeguata alle richieste del club partenopeo, Giuntoli lavora per trovare all’estero un centrocampista giovane e di sicuro affidamento che possa piacere anche al nuovo allenatore. A quanto pare De Laurentiis si rivolgerà nuovamente alla League 1 francese. Infatti il ds azzurro avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista ventiquattrenne di nazionalità croata, in forza al Bordeau Toma Basic. Il Napoli ha, tuttavia, proposto solo un prestito con obbligo di riscatto, mentre la dirigenza transalpina intende cederlo a titolo definitivo, visto che il suo contratto andrà in scadenza a giugno dell’anno prossimo. Il costo del cartellino del calciatore si aggira sui dieci milioni di euro, in virtù del fatto che nel 2022 potrebbe partire a parametro zero. Dunque si allunga la lista dei potenziali rinforzi per Luciano Spalletti, ma per saperne di più sulla campagna acquisti del Napoli, si dovrà aspettare, molto probabilmente, la fine dei prossimi campionati europei.