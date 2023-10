Palone d’oro 2023 – L’ambito Premio va, per l’ottava volta, a Leo Messi; primo della nostra serie A Osimhen e Kvaratskhelia diciassettesimo

Ieri sera, a Parigi, è stato assegnati il Pallone d’oro per l’annata calcistica 2023. Ancora una volta, per la precisione, l’ottava, si è aggiudicato l’ambito premio l’argentino, ex Psg, Leo Messi. Al secondo posto l’attaccante del City Haaland e sul terzo gradino del podio il francese Mbappè. Tra i calciatori della nostra serie A, il primo, in ordine di classifica, è stato l’azzurro Victor Osimhen, giunto ottavo, mentre il compagno di squadra Kvaratskhelia è arrivato diciassettesimo nella top trenta. Per l’Italia, il solo Nicolò Barella è riuscito ad entrare nella lista, piazzandosi 27esimo. Un pallone d’oro veramente lussuoso anche per la sua custodia, realizzata dallo stilista Louis Vuitton e fabbricata negli storici laboratori della Maison ad Asnières, poco lontana dalla capitale francese. Per il Napoli è certamente motivo di vanto avere nella speciale graduatoria due suoi calciatori, protagonisti del terzo scudetto. Del resto anche l’ex Kim è entrato a far parte dei migliori giocatori della passata stagione conquistando la 22esima posizione.