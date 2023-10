Salernitana vs Napoli – Ufficiale, trasferta inibita ai tifosi azzurri residenti in Campania

Sabato prossimo ci sarà l’anticipo dell’undicesima giornata di serie A, tra Salernitana e Napoli, in programma allo Stadio Arechi alle ore 15. Il derby campano, come recita un comunicato del club granata, sarà vietato ai tifosi azzurri residenti in Campania. Si tratta di una gara assai delicata per ambedue le compagini, che potrebbe riservare dei colpi di scena in un un Derby regionale molto acceso che vede le due tifoserie ataviche rivali. Naturalmente, il nostro augurio è che non accadano brutti episodi di violenza. Appunto, per scongiurare possibili scontri, è stato deciso di non dare l’ok alla trasferta ai sostenitori del Napoli che vivono nella nostra regione. Pertanto, soltanto i tifosi azzurri residenti fuori della Campania, oppure all’estero, potranno assistere a questa partita. Intanto, è cominciata la vendita dei tagliandi per il settore Ospiti. Si possono acquistare i biglietti per la Curva Nord solamente online sul sito Ticketone.it, al costo di € 45,00. La vendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre. Ovviamente la scelta di inibire la trasferta a Salerno, non è stata accettata di buon grado dalla piazza napoletana, tuttavia è lampante che il rischio di incidenti tra opposte tifoserie, è molto alto.