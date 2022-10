Fabio Cannavaro su Benevento-Pisa: “Dobbiamo ridurre le amnsie che abbiamo in partita”

“I ritiri sono momenti duri per i giocatori, soprattutto i primi tre o quattro giorni. Abbiamo cercato di capire e analizzare il momento.



Simy ha accusato lo stesso dolore che aveva prima della gara con il Como e non è tra i convocati.



Abbiamo tanti assenti ma ho a disposizione calciatori intelligenti. Il momento è duro ma dobbiamo essere bravi a cambiare questa situazione. I ragazzi, domani daranno tutto, sapendo che il minimo errore ci costa caro.

Troviamo un Pisa che ha caratteristiche e calciatori che possono metterti in difficoltà. Dobbiamo ridurre le amnesie che abbiamo in partita. Fare le cose semplici, soprattutto in questi momenti, è la cosa migliore. Bisogna eliminare i piccoli errori. E’ chiaro che a me piace giocare con i tre calciatori in avanti. Per me è fondamentale, ma dobbiamo capire il momento che stiamo attraversando.

Leverbe, se gioca prima o dopo, importa poco. Io devo occuparmi della gestione migliore possibile. Al giocatore ho detto che preferisco aver uno meno bravo ma concentrato.

Le dimissioni non erano un modo per andare via. Altri le hanno lette in moniera sbagliata. Ho messo il mio mandato a disposizione di Foggia, che è un mio amico. Questo è il motivo. Anche se dall’ Italia sono mancato per un po’, le mie antenne sono sempre rimaste dritte. Credo che la squadra abbia recepito bene il messaggio.

La nostra è una squadra che può adottare la difesa a quattro. I tifosi sono sempre stati vicini. Mi aspetto un ambiente caldo. Non ho mai avuto la sensazione di potrer prendere gol in qualsiasi momento.

A Farias chiedo di più perché è stato messo un po’ da parte nell’ ultimo anno. Ha caratteristiche importanti. Sto cercando di fargli capire alcune situazioni. Il messaggio gli è arrivato. I calciatori che ho attualmente sono affidabili. Penso di avere una rosa forte e dobbiamo stringere i denti per le prossime tre partite. Sapevo che avrei incontrato delle difficoltà, ma sono fiducioso. Con la squadra al completo so di giocarmela con tutti. Spero di arrivare ad avere i giocatori a disposizione per la mini sosta e programmare il lavoro in modo diverso”.