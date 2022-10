AMARCORD: NAPOLI-SASSUOLO, ho fatto 13!

Il Napoli affronta il Sassuolo inseguendo la 13° vittoria consecutiva. Quest’incontro è giunto alla sua decima edizione e malgrado il bilancio del tutto attivo non è mai stato facile.

Il 1° maggio 2022 il Sassuolo fu demolito 6-1 ma era la gara successiva alla disastrosa sconfitta di Empoli che unita al pari interno con la Roma del turno ancora precedente aveva decretato la fine delle aspirazioni scudetto degli azzurri. Quella vittoria fu l’inizio di un ciclo di cinque successi consecutivi che chiusero il campionato, diedero accesso alla Champion’s League, ma qualcuno malignò di un Napoli ormai “spensierato” senza più chimere tricolori da inseguire. Gara mai in discussione, Napoli sul 4-0 dopo venti minuti, Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens, ancora il belga nella ripresa con Rrahmani ed il gol bandiera di Lopez.

Il Sassuolo è stato anche avversario ostico come dimostrato nell’incontro del 1°novembre 2020 vinto dai neroverdi 2-0. Il Napoli sino a quel momento aveva sempre vinto e qualche volta anche convinto, quella partita fu un vero e proprio black out; occasionissime per Osimhen, Mertens e Fabian Ruiz, Sassuolo in gol con Locatelli su rigore e con Lopez in pieno recupero. Il Sassuolo il 25 luglio 2020 ha perso 2-0, reti di Hysaj e Allan, una per tempo. Tra un gol e l’altro è accaduto di tutto: occasioni per Insigne e Callejon, quattro reti invalidate agli ospiti tutte per off side (2 Duricic, Caputo, Berardi) ed un palo di Politano.

Il 7 ottobre 2018 Ounas e Insigne, 2-0, decisero l’incontro mentre il 3-1 del 2017/18, sempre in ottobre, Allan, Falcinelli, Callejon, Mertens, fu la vendetta per l’inatteso 1-1 della stagione 2016/17: il vantaggio di Insigne fu vanificato, ad una manciata di minuti dalla fine, dalla rete di Defrel.

Napoli campione d’inverno nella stagione 2015/16. Prima di ritorno con gara subito in salita. Al 3° emiliani in vantaggio con rigore Falcinelli su rigore. Pari al 19° di Callejon e al 43° Higuaìn portò avanti il Napoli, primo gol di una doppietta che fissò il risultato sul 3-1.

Il primo incontro in assoluto finì in un pari clamoroso quanto sintomatico delle difficoltà che gli azzurri avrebbero poi incontrato contro le piccole. Quinta giornata, 1-1 e primo stop per il Napoli dopo quattro vittorie consecutive, primo punto per il Sassuolo dopo altrettante sconfitte. Una curiosità: la domenica precedente entrambe avevano affrontato le milanesi. Il Napoli era reduce dal 2-1 contro il Milan a San Siro, il Sassuolo ne aveva prese sette in casa dall’Inter di Mazzarri e già se ne scrivevano gli epitaffi, eppure abbiamo visto come andò a finire…Venendo alla partita, azzurri avanti con una sassata di Dzemaili ma raggiunti dopo soli sei minuti da Zaza. Reina, non impeccabile in occasione del gol, neutralizzò una botta da distanza ravvicinata di Laribi subito dopo che Mesto aveva respinto sulla linea un tiro a colpo sicuro di Zaza. Nella ripresa Fernandez si divorò il 2-1 facendo sfumare la quinta vittoria consecutiva ed al triplice fischio il pubblico fischiò più per incredulità che per delusione.

Il 2-0 del 22 febbraio 2015 non fu una vittoria facile; ci volle più di un tempo per avere ragione dell’undici di Di Francesco. Determinante Zapata, suoi l’1-0 ed il passaggio ad Hamsik per il raddoppio. Gloria per Andujar per la bella deviazione su un potente tiro di Manganelli, un po’ meno per Mertens espulso per un fallo su Missiroli.

Antonio Gagliardi