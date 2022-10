Gaetano Amato a Globuli Azzurri: sono contento che abbiamo venduto Koulibaly

Alessandro Bolide: De Laurentiis è sempre razionale

Alessandro Bolide, attore comico: Maradona? Fa parte della nostra essenza e dei nostri globuli azzurri. Il presidente De Laurentiis è sempre razionale, non fa mai un passo spropositato, quando ha venduto Koulibaly i tifosi erano tristi ma io ero sicuro che non ci avrebbe deluso e così è stato.

Gaetano Amato: sono contento che abbiamo venduto Koulibaly

Gaetano Amato, deputato ed attore: so di dire una bestemmia ma sono molto contento che abbiamo venduto Koulibaly e preso Kvaratskhelia. Pronostici? Non ne faccio mai, sono superstizioso.

Francesco Cafagna: Kim dà molta sicurezza alla squadra

Francesco Cafagna, manager di istituto: Kim dà molta sicurezza e accanto a Di Lorenzo dà alla difesa un contributo molto importante. L'Atalanta? Le squadre di Gasperini partono sempre forti anche se poi hanno un crollo e noi ce lo auguriamo. Ho sempre seguito Maradona, era il mio idolo, lo ricorderò sempre come un grande uomo, al di là del fuori campo ha dato lustro alla squadra del Napoli.

Alessandro Ciambrone: è il team che funziona

Alessandro Ciambrone, direttore artistico del Museo Internazionale Arte Contemporanea Euro-Mediterraneo: questo Napoli è favoloso perché vedo tanta passione, c'è un team che funziona. Non c'è un giocatore particolare che mi ha colpito, credo nella squadra.