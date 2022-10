Dionisi: “Il Napoli al momento è ingiocabile per tutti. Cercheremo di non snaturarci”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai canali del club in vista della sfida con il Napoli di domani.

Queste le sue parole: “Rispettiamo tantissimo il Napoli, dobbiamo avere un pizzico di presunzionee ambizione per pensare di andare là, avere le occasioni e ottenere un risultato positivo, sapendo che possiamo essere la 16esima di questo elenco ma vorremo mettere in difficoltà il Napoli, che ora è quasi ingiocabile e sta ottenendo questi risultati con gioco, idee, organizzazione. Noi cercheremo di non snaturarci sapendo che dovremo difenderci bene e cercando di sfruttare le occasioni che ci meriteremo”.

