LA PARTITA – Napoli-Sassuolo 4-0, tripletta di Osimhen e gol di Kvara

Il Napoli batte 4-0 il Sassuolo al Maradona con una tripletta di Osimhen è un gol di Kvaratskhelia.

PRIMO TEMPO

Al 4’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen: gran cross di Di Lorenzo dalla destra, riceve il pallone Osimhen che spedisce il pallone in rete. Al 15’ pericoloso il Sassuolo con Pinamonti che prova la conclusione in area, il pallone termina di poco fuori. Al 20’ arriva il raddoppio degli azzurri ancora com Osimhen, servito meticolosamente da Kvaratskhelia. Al 36’ terzo gol del Napoli: gran passaggio di Mario Rui per Kvaratskhelia che insacca a tu per tu con il portiere. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 78’ quarto del degli azzurri, terzo gol per Osimhen che approfitta di un retro passaggio sbagliato e va a segno. Gli azzurri gestiscono bene la ripresa, sia in fase offensiva, che difensiva. Al 90’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui (79′ Zanoli); Anguissa(56′ Ndombele), Lobotka (79′ Demme), Zielinski (56′ Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (71′ Raspadori). In panchina: Idasiak, Marfella, Olivera, Ostigard, Zedadka, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (86′ Harroui), Maxime Lopez (79′ Obiang), Thorstvedt (65′ Henrique); Ceide (46′ Traore), Pinamonti (65′ Alvarez), Laurientè. In panchina: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Antiste, Romagna, D’Andrea, Ruan Tressoldi, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini

Reti: 4′, 19′ e 77′ Osimhen, 36′ Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Maxime Lopez, Laurientè (S).

Espulso: 84′ Lurientè (S) per doppio giallo.

Mariano Potena