INTERVISTE – Napoli, Koulibaly: “Gattuso ci ha dato fiducia. Finale? La prepareremo al meglio”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, dopo aver eliminato l’Inter e raggiunto la finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di Rai Sport: Sapevamo che oggi sarebbe stata molto difficile come partita, l’Inter è venuta qui per metterci in difficoltà e lo si è visto dal primo gol. Abbiamo risposto bene, con un bel gol, e siamo stati solidi. Quest’ultimo aspetto ci mancava da tempo”.

Cosa vi ha dato Gattuso da quando è arrivato? “Molta fiducia in noi stessi. Avevamo perso autostima, lui ce l’ha ridata. Tatticamente ci ha dato un po’ di più, ci ha insegnato a soffrire. Nei primi mesi di questo campionato non potevamo soffrire, andavamo in difficoltà. Adesso invece possiamo farlo. Siamo sulla strada giusta, serve continuità. Tra tre giorni c’è un’altra partita”.



Siete migliorati anche psicologicamente. “Stanno tornando le cose che facevamo prima. Serve ancora un po’ di lavoro, possiamo fare ancora meglio. Tutti sono dentro al progetto e quello è molto importante. Vogliamo offrire qualcosa ai nostri tifosi, dobbiamo preparare al meglio la finale, con calma e serenità”.

Tu alla Juve hai già segnato in passato. “Sì, ma ne ho fatto poi anche un altro contro di noi. Al passato non ci pensiamo, pensiamo al presente. Non giocavo da sei mesi, sono felice di aver aiutato i miei amici che in questo periodo mi hanno dato molto, proprio come i tifosi”.