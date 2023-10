Risultati del Monday Night della decima giornata di serie A – Vincono Atalanta e Lazio

Si è conclusa, ieri sera la decima giornata di campionato con le ultime due gare del Monday Night; questi i risultati:

Empoli – Atalanta 0-3

Lazio – Fiorentina 1 – 0

In virtù di questi successi, nerazzurri atalantini e biancocelesti laziali fanno un bel balzo in avanti in classifica, occupando rispettivamente il quarto ed il settimo posto. Al momento il Napoli, superato dalla squadra di Gasperini, quinto, è fuori dalla zona Champions. Oggi riparte la Coppa Italia con le prime tre partite dei sedicesimi di finale. Apre la tre giorni il match tra Cremonese e Cittadella, alle 15, quindi alle 18 va in scena Salernitana – Sampdoria e per finire alle 21, chiude Bologna – Verona. Domani e dopodomani gli altri match.