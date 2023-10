Il Benevento supera di misura (1-0) il Potenza: Strega a due punti dalla capolista Juve Stabia

Il Benevento vince di misura contro il Potenza di mister Lerda. Gara valida per l’ 11^ giornata del campionato di serie C, girone C.

Andreoletti si affida a Capellini al centro della difesa con Berra e Pastina ai suoi lati. In mediana Talia e Agazzi al centro e Improta e Masciangelo sulle fasce. In attacco Ferrante con Karic e Bolsius a supporto. Nel Potenza da segnalare la presenza dei due ex Asencio e Gyamfi.

Alla Strega basta un gol di Masciangelo al 33′: il calciatore entra in area e dopo una serie di finte lascia partire un tiro che viene deviato da Armini e non lascia scampo al portiere. Una vittoria meritata, che ha visto la Strega scendere in campo con il piglio giusto fin dal primo minuto. Anche la ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo. Potenza che pensa a difendersi e Benevento che sciupa il gol del raddoppio all’ 84′ con Agazzi. Solo davanti al portiere, il centrocampista calcia incredibilmente fuori.

Tre punti che consentono al Benevento di agganciare il secondo posto insieme all’Avellino, a due punti dalla capolista Juve Stabia.

Tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta (33’st El Kaouakibi), Talia, Agazzi, Masciangelo (24’st Benedetti); Karic (33’st Kubica), Bolsius (18’st Ciano); Ferrante (33’st Ciciretti). A disp.: Manfredini, Giangregorio, Alfieri, Pinato, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Tello. All.: Andreoletti

Potenza (3-4-1-2): Gasparini: Verrengia, Armini, Sbraga; Gyamfi (34’st Gagliano), Candellori (34’st Steffé), Saporiti, Volpe (8’st Hadziosmanovic); Di Grazia (8’st Rossetti); Asencio (45’st Mata), Caturano. A disp.: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Monaco, Prezioso, Hristov. All.: Lerda

Arbitro: De Angeli di Milano. Assistenti: Colavito di Bari e Masciale di Molfetta. Quarto ufficiale: Papagno di Roma 2

Marcatore: 33’pt Masciangelo