L’Inter pensa a un nuovo colpo a parametro zero? Primi contatti per Piotr Zielinski

Primi contatti tra l’Inter e l’entourage di Piotr Zielinski. Lo svela ‘Gazzetta.it’: il club nerazzurro ha iniziato a informarsi sulla situazione del centrocampista polacco che ha un accordo col Napoli in scadenza il prossimo giugno. Dopo aver rifiutato l’Arabia lo scorso agosto, il calciatore ex Udinese ha raggiunto un accordo di massima per firmare un nuovo contratto col club del presidente De Laurentiis da 2.5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, quindi un milione in meno rispetto all’attuale stipendio. Non siamo però ancora giunti al momento delle firme e i motivi sono molteplici: non c’è ancora accordo col suo entourage, soprattutto Zielinski vorrebbe firmare questo nuovo contratto solo a fine stagione.

Ecco che l’Inter in questa situazione vorrebbe inserirsi ma non è l’unica società: da tempo, infatti, anche la Juventus sta monitorando la situazione di Zielinski e vorrebbe approfittarne non dovesse arrivare il rinnovo col Napoli.

