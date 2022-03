Giudice Sportivo – Per i cori razzisti contro gli africani del Napoli, chiusa la Curva del Verona per un turno

La Lega Serie A, ha comunicato ufficialmente le decisioni dal Giudice Sportivo, dottor Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della ventinovesima giornata. del massimo campionato. Per via delle intemperanze della tifoseria veronese, che ha intonato cori di insulti all’indirizzo dei giocatori azzurri ed all’arbitro, è stata chiusa la Curva Sud dello stadio Bentegodi, per una giornata, oltre ad una sanzione pecuniaria di 7000 euro al club veneto. Pertanto, i tifosi gialloblù torneranno in Curva solo il prossimo 3 aprile, in occasione di Verona – Genoa. Anche la SSCN è stata multata con un’ammenda di 5000 euro, per avere i suoi sostenitori, nel corso del match di domenica, lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco. Per l’ignobile striscione contro Napoli e i napoletani non c’è stato alcun provvedimento. Una vergogna!