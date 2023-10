Napoli-Milan shock: trovato un cadavere nello stadio Maradona

Drammatica scoperta all’indomani della sfida tra Napoli e Milan che si è disputata domenica sera allo stadio Maradona. In un parcheggio sottostante l’impianto di gioco è stato rivenuto il cadavere di un uomo, un incensurato originario di Bacoli, di anni 42. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo.

Dramma al Maradona: trovato cadavere dopo Napoli-Milan

Il corpo senza vita è stato scoperto dopo le 2 all’interno di un’area abbandonata sotto il settore ospiti dello stadio. Secondo la ricostruzione della Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L’amico della vittima si è visto ostruire l’accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Il 42enne è caduto da un’altezza di circa 20 metri finendo al suolo.