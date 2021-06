Tennis, Berrettini e Sinner vedono gli ottavi al Roland Garros. Musetti favorito nel derby contro Cecchinato

Il gruppo italiano si presenta in massa al terzo turno del Roland Garros, dove nella parte alta del tabellone maschile si contano ben quattro presenze tricolori. Almeno uno passerà il turno visto il derby tra Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato, ma i bookie hanno pochi dubbi anche su Matteo Berrettini e Jannik Sinner: quota rasoterra quella che gli esperti offrono per il romano, a 1,05 contro il coreano Soon-woo Kwon. Il giustiziere di Andreas Seppi al secondo turno si gioca invece a 8,60. La fiducia, riporta Agipronews, non manca nemmeno nei confronti di Sinner, offerto a 1,12 agli ottavi. Proverà a impensierirlo lo svedese Mikael Ymer (5,60) che si è aggiudicato l’ultimo precedente a Montpellier 2020. Lorenzo Musetti si mette davanti a Marco Cecchinato almeno per quanto riguarda le quote, che comunque lasciano spazio a ribaltamenti: a 1,66 è dato il primo ottavo in carriera in uno Slam del giovane classe 2002. Si assesta sul 2,13 invece il siciliano, memore della semifinale del 2018 sui campi parigini.

