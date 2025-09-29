BOLLETTANDO

Scudetto, frenata Napoli: Inter e Milan sfidano Conte, per i bookie Juventus sempre più lontana

Vincenzo Letizia 29 Settembre 2025 0 36 sec read

ROMA – Milan-Napoli potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. La prima sconfitta dei campani, dopo quattro, permette proprio ai rossoneri e alla Roma, di agganciare i campioni d’Italia in vetta alla classifica. Un ko che per la prima volta in stagione fa salire la quota di un bis tricolore, come riporta Agipronews, offerto ora a 2,20 su 888sport e 2,50 su Snai rispetto all’1,90 di sette giorni fa. Chi avanza prepotentemente dietro al Napoli è proprio il Milan, che passa da 6 a 4, stessa quota dell’Inter corsara a Cagliari. Il terzo pari tra campionato e coppe della Juventus non convince i bookmaker: lo scudetto bianconero passa da 7 a 9 mentre si conferma a 12 la Roma, sempre più convincente dall’arrivo di Gasperini in panchina.

EMT/Agipro

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

EURO 2016, Italia-Svezia: i bookmakers credono negli azzurri

Durante il match di debutto contro il Belgio l’Italia ha dimostrato di essere una squadra solida e il tecnico azzurro ha impartito ad avversari e […]

16 Giugno 2016 0 1 min read

F1, è Verstappen vs Leclerc: quote in bilico per l’Australia, ma la Ferrari vola per il titolo costruttori

ROMA – Controsorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc al termine del Gp dell’Arabia Saudita, dove il pilota della Red Bull ha trovato la prima […]

28 Marzo 2022 0 1 min read

L’Inter sale in cattedra: dallo scudetto alla Coppa Italia, nerazzurri padroni delle quote

ROMA – In prima fila per lo scudetto, ma non solo. L’Inter continua la sua ascesa nelle quote dei bookmaker, dopo la quinta vittoria consecutiva […]

14 Dicembre 2021 0 1 min read

Verona- Benevento 1-0: gli stregoni sprofondano negli abissi, ottava sconfitta consecutiva. Decide un gol di Romulo

Nel posticipo di questa sera il Verona si aggiudica tre punti preziosissimi battendo il Benevento 1-0. Vittoria meritata per gli uomini di Pecchia, che hanno […]

16 Ottobre 2017 0 41 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui