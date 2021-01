Speciale TOTO8, gli scommettitori festeggiano Bakayoko e il Napoli: nel weekend vincite complessive per oltre 56mila euro

ROMA – È stato un weekend da ricordare per 64 giocatori del TOTO8, lo speciale gioco a pronostici gratuito di 888sport in cui gli utenti devono indovinare l’«1X2» di 8 partite proposte dal bookmaker sulla Serie A e altri campionati europei. Complessivamente sono state distribuite vincite per oltre 56mila euro visto che ognuno di loro ha portato a casa 888 euro.

Sono stati tre i risultati determinanti per questo turno del TOTO8. Il primo a Roma, nel big match tra i giallorossi e l’Inter, con i capitolini che hanno agganciato il pareggio, grazie a un colpo di testa di Mancini a quattro minuti dal termine. Il secondo risultato, sul filo di lana, il successo del Napoli a Udine con Bakayoko che in pieno recupero ha dato i tre punti a Gattuso e infine la vittoria a sorpresa, nella Liga spagnola, del Valencia in casa del Valladolid: il gol di Soler, a 14 minuti dalla fine, conclude agipronews, ha fatto felici non solo i tifosi castigliani ma anche i 64 giocatori del TOTO8.