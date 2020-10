Europa League, Napoli-AZ Alkmaar: Partenopei avanti a 1,24, Lorenzo Insigne in gol a 2,00

ROMA – Il Napoli debutta in Europa League sfidando in casa, per il Gruppo F, l’AZ Alkmaar. I partenopei, reduci da un’ampia vittoria in campionato contro l’Atalanta, non hanno mai affrontato la squadra di Arne Slot nelle Coppe europee. E, nonostante abbia un bilancio negativo in epoca recente contro le formazioni olandesi (una sola vittoria nelle ultime 7 sfide contro squadre dei Paesi Bassi), la squadra di Gattuso è la favorita per i betting analyst di Snai: «1» azzurro, riferisce Agipronews, a 1,24, pareggio a 6,00, «2» olandese a 11,00. Valutazioni orientate anche perché l’AZ ha perso le due trasferte giocate contro squadre italiane in Europa: contro l’Inter a San Siro nella Coppa delle Coppe 1982/83 (2-0 per i nerazzurri) e contro l’Udinese nell’Europa League 2011/12 (2-1 per i friulani). Chi deciderà l’incontro di questa sera al San Paolo? I bookmaker prevedono un gol del capitano Lorenzo Insigne, tornato tra i convocati dopo l’infortunio subito contro il Genoa, a 2,00 ma a sbloccare il match pensa Dries Mertens a 4,25.

