Gli interventi di Stefano Agresti, Vincenzo Pisacane e Dario Santoro a “Il sogno nel cuore”

Stefano Agresti a “il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station: “Milik non ha ancora alcun accordo con la Juve. La Fiorentina frena per Malcuit: sta puntando a Conti del Milan. Su Llorente…”

“Calciomercato di gennaio per il Napoli? Sarà un calciomercato molto povero per molte società, ma per fortuna il Napoli è un club solido con minori difficoltà rispetto ad altri club. Sarà un calciomercato basato principalmente su gli scambi – Queste le dichiarazione rilasciate dal direttore di calciomercato.com, Stefano Agresti, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda tutti i giorni dalle 12:00 alle 13:00 sulle frequenze di Radio 1 Station -. Zaccagni? Non arriverà subito a Napoli, ma la società ce l’ha nelle mani, l’operazione verrà formalizzata nella prossima finestra di mercato. Dovrebbe arrivare a Napoli per una cifra intorno ai 13 milioni di euro più 2 di bonus. Questione Milik? Che abbia già un accordo con la Juve per giugno non mi risulta. Credo che si troverà una soluzione gradita per tutti entro il 31 gennaio, altrimenti se non si dovesse trovare una soluzione in questa finestra di mercato Milik potrebbe finire alla Juve il prossimo giugno a parametro zero. Alla Juve piace il calciatore e lo vorrebbe prendere, fu una scelta della Juve, e non solo di Sarri, all’epoca. La richiesta del Napoli è altissima al momento per un calciatore in scadenza di contratto: 15 milioni. Questione terzini? Al momento il Napoli non ha nessuna trattativa in fase avanzata, la priorità del club è sfoltire la rosa. In particolar modo c’è Malcuit in uscita, con Parma e Fiorentina, quest’ultima si è raffreddata nelle ultime ore in quanto la viola è molto vicina ad Andrea Conti dal Milan. Llorente? Certamente non lascerà Napoli fino al 20 gennaio, ovvero prima della partita di Supercoppa. Tra i club che cercano Llorente c’è la Juve ma anche l’Inter nel caso in cui Pinamonti dovesse uscire, visto che Conte non lo tiene molto in considerazione. Quest’ultimo, Pinamonti, è entrato nei radar del Benevento. Meitè? Ad un passo dal Milan, difficilmente il Napoli potrà inserirsi nella trattativa, mentre su Maksimovic-Liverpool non mi risulta ancora nulla”.

Vincenzo Pisacane a “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station: “Su Lorenzo dette tante stronzate dai ‘giornalai’. Record? A lui interessano quelli della squadra, non i personali”

“Lorenzo oltre ai record personali punta al bene della squadra – Queste le parole di Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su Radio 1 Station -. Speriamo si possa ottenere qualcosa di importante con il club. Finale di Supercoppa? Gara impegnativa: sarà una partita molto bella. Lorenzo si trova bene con tutti i compagni, nel Napoli ci sono tutti giocatori importanti. Ovviamente la mancanza di Mertens, Osimhen e Koulibaly ha portato problemi a mister Gattuso. Lorenzo sta facendo un’ottima annata, dimostrando quello che sa fare. Ovviamente, in alcune partite incide di più ed in altre meno.

Posizione preferita in campo? Credo sia proprio quella in cui gioca ormai da tempo, ovvero da attaccante esterno sinistro, ma potrebbe giocare anche nella trequarti. Ama giocare palla al piede ed è favoloso anche in fase di copertura. Lui è fatto così: si sacrifica molto per la squadra giocando a tutto campo. Gattuso? Quelli che vogliono la sua testa dopo gli ultimi risultati deludenti, sono solo giornalai.

Critiche ad Insigne? Lui ha le spalle larghe e se ne frega altamente dei giudizi negativi che gli piovono addosso, premono più a me da procuratore. Lui da napoletano sente molto la maglia e quando si perde per lui è una doppia sconfitta: da tifoso e da calciatore. Antipatia verso Lozano? Smentisco categoricamente una presunta antipatia o alcun litigio tra il capitano ed il Chucky. A chi si ispira Lorenzo? Lui non deve ispirarsi a nessuno, deve essere semplicemente Lorenzo Insigne, facendo le cose meravigliose che sa fare”.

Dario Santoro (Tv Luna) a “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1Station: “Della partita di ieri si salvano solo i 3 punti. Per la Supercoppa vedo la Juventus favorita”

“Io penso che di bello ieri ci siano stati solo i 3 punti – Queste le parole di Dario Santoro, giornalista e presentatore di Tv Luna, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su Radio 1 Station -. Un altro aspetto positivo è che questa vittoria arriva nel momento più difficile della stagione. La squadra di Gattuso da questa vittoria deve invertire la rotta. Mercoledi c’è la Coppa Italia contro l’Empoli, alle 17:45, dove probabilmente scenderanno in campo le seconde linee. Poi domenica ci sarà una gara di campionato dura contro la Fiorentina. Fiorentina che avrà il sangue agli occhi dopo un trend negativissimo, e che con l’arrivo di Prandelli cercherà di rilanciarsi.

Supercoppa? Tra 9 giorni gli azzurri sfideranno la Juventus in finale: il Napoli deve guardare ad ogni singola partita, perché al momento la coperta è corta dati i numerosi infortuni. La Juve, invece, è in netta ripresa sia fisica che mentale. Il Napoli, poi, dovrà recuperare anche un’altra partita con i bianconeri, che potrebbe accorciare la classifica”.