BASKET – Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara, il calendario delle Semifinali

Il settore Agonistico della Fip ha reso noto date ed orari della Semifinale Playoff di Serie A2, Tabellone Oro, tra Gevi Napoli Basket e Top Secret Ferrara. Ecco il calendario della serie : Gara 1 – Domenica 06/06/2021 ore 19,00 c/o PalaBarbuto Gara 2 – Martedi 08/06/2021 ore 20,30 c/o PalaBarbuto Gara 3- Venerdi 11/06/2021 ore 19,00 c/o MF Palace, Ferrara, Diretta MS Channel Ev. Gara 4 – Domenica 13/06/2021ore 20,45 c/o MF Palace, Ferrara, Ev. Gara 5 – Mercoledi 16/06/2021 ore 20,45, c/o PalaBarbuto Sono in vendita i biglietti per Gara 1, acquistabili sul sito www.etes.it . Il prezzo del tagliando è di 25 Euro, settore Unico . Per entrare al PalaBarbuto sarà necessario esibire certificato di vaccinazione, anche la sola prima dose, di guarigione Covid avvenuta negli ultimi sei mesi o tampone con esito negativo.

