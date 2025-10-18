INTERVISTE

LE INTERVISTE – Torino, Cairo esprime soddisfazione dopo la vittoria contro il Napoli: “Lavoro incredibile della squadra”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 1 min read

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato con soddisfazione la vittoria della sua squadra contro il Napoli, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo e dell’impegno dimostrato dai giocatori.

“Prima della gara ero ottimista, ora siamo sul pezzo. Il lavoro della squadra è stato incredibile”, ha dichiarato Cairo all’uscita dallo stadio, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione in ogni partita.

Il presidente ha anche elogiato l’ex attaccante Giovanni Simeone, autore del gol decisivo, riportando una conversazione con il giocatore: “Quando c’è un pubblico del genere che ti sostiene non si può non vincere”.

Cairo ha poi sottolineato che, sebbene il calendario futuro presenti sfide difficili, la squadra è pronta ad affrontarle con determinazione. “Non parliamo di squadre facili. Sono tutte partite difficilissime, dove le squadre se la giocano alla grande”, ha affermato, facendo riferimento anche alla sconfitta contro il Parma, che inizialmente sembrava una partita più semplice.

Infine, Cairo ha elogiato la difesa granata, lodando le prestazioni di Maripan, Coco e Tameze, quest’ultimo schierato come braccetto difensivo, un ruolo che aveva ricoperto ai tempi di Juric. “Ha fatto benissimo Maripan, anche Coco. Anche Tameze, che è tornato braccetto come ai tempi di Juric e ha fatto benissimo”, ha concluso Cairo.

Con questa vittoria, il Torino dimostra di essere pronto a competere con determinazione nelle prossime sfide del campionato.

Vincenzo Letizia

