MOTORI – Verstappen domina la Sprint di Austin, errore Ferrari con Leclerc

18 Ottobre 2025

Max Verstappen conquista la Sprint al Circuit of the Americas con autorità, approfittando del caos già alla prima curva e dell’uscita di scena delle McLaren per imporre il proprio ritmo.

L’incidente chiave arriva subito al via: alla prima staccata Norris e Piastri si incrociano, con la McLaren di Norris eliminata e Piastri costretto al ritiro per danni alla sospensione. Anche Fernando Alonso è coinvolto nell’inghippo.

Dopo la neutralizzazione iniziale da safety car, la gara riparte e George Russell si lancia in un attacco audace su Verstappen, ma non riesce a concretizzarlo. Russell chiude al secondo posto, seguito da Carlos Sainz, autore di un’ottima performance su Williams.

Dietro i primi tre, Lewis Hamilton e Charles Leclerc completano la top 5: Leclerc commette un errore in curva 5 e perde terreno, permettendo al sette volte iridato di superarlo.

Verso la fine, un contatto tra Lance Stroll e Esteban Ocon causa una seconda safety car, congelando le posizioni in pista.

Con questo risultato, Verstappen guadagna altri otto punti sui piloti McLaren nella lotta al titolo.

