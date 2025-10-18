MOTORI – Verstappen domina la Sprint di Austin, errore Ferrari con Leclerc

Max Verstappen conquista la Sprint al Circuit of the Americas con autorità, approfittando del caos già alla prima curva e dell’uscita di scena delle McLaren per imporre il proprio ritmo.
L’incidente chiave arriva subito al via: alla prima staccata Norris e Piastri si incrociano, con la McLaren di Norris eliminata e Piastri costretto al ritiro per danni alla sospensione. Anche Fernando Alonso è coinvolto nell’inghippo.
Dopo la neutralizzazione iniziale da safety car, la gara riparte e George Russell si lancia in un attacco audace su Verstappen, ma non riesce a concretizzarlo. Russell chiude al secondo posto, seguito da Carlos Sainz, autore di un’ottima performance su Williams.
Dietro i primi tre, Lewis Hamilton e Charles Leclerc completano la top 5: Leclerc commette un errore in curva 5 e perde terreno, permettendo al sette volte iridato di superarlo.
Verso la fine, un contatto tra Lance Stroll e Esteban Ocon causa una seconda safety car, congelando le posizioni in pista.
Con questo risultato, Verstappen guadagna altri otto punti sui piloti McLaren nella lotta al titolo.