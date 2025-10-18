EDITORIALE

Napoli-Torino, scambio (non) alla pari: Simeone fa volare i granata, Lucca non decolla con Conte

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

A volte il mercato racconta storie di logica, altre di occasioni mancate. Quella tra Napoli e Torino, con Lorenzo Lucca al Maradona e Giovanni Simeone sotto la Mole, appartiene alla seconda categoria.
Perché, a conti fatti, l’affare — finora — lo ha fatto solo il Torino.

Il “Cholito” è tornato a fare quello che gli riesce meglio: segnare e trascinare. Nei granata ha ritrovato il sorriso, la fiducia e soprattutto la centralità che gli mancavano nel sistema di Conte, dove a Napoli era diventato poco più di un comparsa di lusso. Al Torino, invece, è un leader: corre, combatte, apre spazi e — dettaglio non da poco — la butta dentro. Quel mix di rabbia e concretezza che fa la differenza in un campionato spesso deciso dai dettagli.

Lucca, invece, sembra un corpo estraneo nella macchina di Conte. Il tecnico gli chiede movimenti rapidi, sponde, pressione alta, sacrificio costante: caratteristiche che ancora fatica a interpretare con continuità. L’ex Udinese appare impacciato, quasi frenato da un contesto che non lo valorizza e da una piazza che non perdona esitazioni. Il potenziale, probabilmente c’è, ma a Napoli — dove la pazienza è una virtù rara — il tempo per sbocciare non è infinito.

È curioso come il mercato, nel giro di poche settimane, possa ribaltare le narrazioni. In estate si parlava di Lucca come di un investimento futuribile, e di Simeone come di un giocatore in uscita, ormai ai margini. Oggi la realtà racconta il contrario: Torino ha trovato un bomber d’esperienza, Napoli un enigma tattico ancora da decifrare.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Pavoletti e il suo strano destino…

Quale sarà il destino di Pavoletti? Una bella domanda, soprattutto perchè il calciatore percepisce un alto ingaggio. E’ quindi difficile trovargli una collocazione. Il Napoli […]

29 Luglio 2017 0 1 min read

EDITORIALE DEL LUNEDI’: il Napoli torna in Paradiso dopo essere passato per l’Inferno

Continua la marcia inarrestabile del Napoli di Spalletti, che ieri, al Maradona, davanti a 35 mila spettatori, è tornato in Paradiso, sorpassando il Milan, dopo […]

18 Ottobre 2021 0 2 min read

EDITORIALE- Napoli, un tricolore “programmato” (a metà)

È stata una gioia indescrivibile questo quarto scudetto, l’altalena di emozioni che ci ha fatto vivere il finale di stagione ha messo davvero a dura […]

4 Giugno 2025 0 4 min read

Napoli un crollo che non lascia ben sperare

Il calcio, come sappiamo, non è una scienza esatta, ma le cose non succedono mai per caso. Da gennaio il Napoli ha sempre fatto fatica […]

26 Febbraio 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui