COPERTINA

Napoli, dov’è finita la fame? L’atteggiamento preoccupa più del risultato: così si spengono le grandi squadre

Vincenzo Letizia 19 Ottobre 2025 0 1 min read

di [Vincenzo Letizia]

Si può perdere, certo. Capita e capiterà ancora, soprattutto in una stagione lunga e logorante come questa. Ma ciò che lascia perplessi non è tanto la sconfitta in sé, quanto la “tranquillità” con cui Conte e la squadra sembrano averla accettata.

Niente rabbia, nessun dispiacere visibile, nessuno di quei segnali che fanno intuire un gruppo ferito ma vivo. Solo espressioni serene, quasi rassegnate, come se cadere a Torino fosse una normalità ormai metabolizzata. Ed è proprio questa assenza di reazione emotiva che preoccupa più del risultato tecnico.

Perché si può anche sbagliare la partita, ma non si può accettarla con indifferenza.
Il calcio, soprattutto a certi livelli, è fatto di tensione, orgoglio, fame. E se questi elementi si spengono, il rischio è quello di trascinarsi senza convinzione.

C’è poi la questione delle scelte: rinunciare con leggerezza a titolari “un po’ stanchi”, sacrificandoli sull’altare di una Champions League prestigiosa, ma oggi oggettivamente utopica, appare una mossa discutibile. Continuare su questa linea — a forza di rotazioni e calcoli — potrebbe costare caro, in termini di punti e di identità.

Ancora una volta Conte conferma il suo paradosso: straordinario quando può concentrare tutte le energie su un unico obiettivo, ma in evidente difficoltà quando deve gestire più fronti contemporaneamente. Il suo calcio, intenso e maniacale, fatica a respirare nel caos delle tre competizioni.

Si può perdere, sì. Ma poi bisogna reagire, arrabbiarsi, pretendere di più.
Perché la differenza tra una squadra viva e una che si spegne lentamente non la fanno le sconfitte, ma il modo in cui sceglie di rialzarsi.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Pistocchi, Colomba, Giordano, Marelli, Iannicelli e Varriale a Radio Marte

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: “Mandzukic ha tirato in porta poche volte ed in proporzione ha segnato tanto […]

12 Novembre 2018 0 3 min read

EDITORIALE – Il Napoli, per il momento, si colloca sul tetto che Scott, assieme all’Inter ma che fatica!

Editoriale post Monza. Parafrasando un vecchio titolo di un film, “La gatta sul tetto che scotta”, ieri, il Napoli, dopo la vittoriosa gara col Monza, […]

20 Aprile 2025 0 2 min read

MERCATO NAPOLI – Domani visite mediche per il portiere Gollini che sostituirà Sirigu

Dopo l’acquisto in prestito dalla Sampdoria del difensore polacco Bereszinsky, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha definito lo scambio di portieri con la Fiorentina, quindi […]

23 Gennaio 2023 0 40 sec read

Zoff: “Napoli, peccato per l’ennesima occasione sprecata, non capisco l’ esclusione di Gabbiadini”

DINO ZOFF, ex portiere del Napoli e della Nazionale, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che […]

9 Marzo 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui