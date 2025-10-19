Editoriale post Torino – Napoli, così non va, perdere contro un modesto Toro è stato frustante. non ci sono alibi che tengano

Editoriale post Torino. Seconda sconfitta in campionato, terza consecutiva in trasferta, tra campionato e Champions League, per i Napoli, che nell’anticipo di ieri, ha toccato il fondo, sconfitto da un non trascendentale Torino, peraltro, grazie ad un gol dell’ex Simeone, il quale non si è fatto pregare, sfruttando al meglio un erroraccio della difesa partenopea, alla settima rete subita, in sette gare. No, cari azzurri, così non ci siamo, tornare a casa a mani vuote dall’Olimpico Grande Torino è stato frustante, nessun alibi può scusare questa sconfitta, neache le importanti assenze di Mc Tominay e Hojlund. Il Napoli è la squadra Campine d’Italia e lo scudetto sul petto va onorato al massimo, cosa non successa contro la compagine di Marco Baroni, divenuto la vera bestia nera di Antonio Conte, batttuto per la terza volta tra campionato scorso e quest’anno. I partenopei non andavano, per tre volte di fila, ko, fuori casa, in gare ufficiali, dal periodo novembre – gennaio del disastroso torneo post terzo tricolore con Mazzrri in panchina; all’epoca le sconfitte, in trasferta, furono addirittura quattro conseciutive. Per i granata, quella di ieri, è stata la prima vittoria stagionale davanti al pubblico amico. Il peggiore in campo, nella formazione del tecnico leccese, è stato Lorenzo Lucca, mai entrato in partita. Non bene neanche Gilmour che ha sbagliato nell’azione decisiva e De Bruyne, impreciso nei tiri. Il migliore, invece, ancora una volta, si è dimostrato Spinazzola, dal suo piede, infatti, sono partite le azioni più pericolose, tra dribbling, controdribbling e tentativi di andare al tiro. Del resto, tutti gli altri non hanno raggiunto la sufficienza, insomma, un match da dimenticare in fretta, visto che. alle porte, c’è un’altra delicata partita, quella in Olanda, contro il Psv, valida per la terza giornata del girone di Champions. Come ci arriva il Napoli a questo match? Chissà, ricaricheranno le batterie gli uomini in maglia azzurra? Se lo augurano tutti i tifosi, assai delusi del risultato con i granata. Conte spera di recuperare lo scozzese ed il danese, la cui mancanza si è fatta sentire e come, ieri. Durante la conferenza stampa post gara, l’allenatore partenopeo ha dichiarato quanto segue:

“Noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso di crescita, l’ho detto più volte. Dobbiamo essere seri e sereni, fa parte di quei calciatori che sono arrivati, i quali devono lavorare ancora tantissimo . La nostra stagione passa per la loro crescita. Dobbiamo avere pazienzaNon ho fatto giocare Mc Tominay e Hojlund perchè non era il casodi rischiarli, dopo l’affaticamento muscolare. Meglio un cavallo sano, che un cavallo zompo”

