OBIETTIVO NAPOLI – Azzurri padroni all’Olimpico: Conte vince con il 3-4-3 e piega una Roma stanca

Non parlo di un Napoli bello: parlo di un Napoli autorevole. Quel tipo di squadra che entra all’Olimpico come chi sa già dove mettere mani e piedi, tempi e ritmi. Il primo tempo degli azzurri è un manifesto di calcio applicato, non annunciato. Dominio nei duelli, superiorità nelle seconde palle, tempi di gioco che sembrano scritti con la matita di un geometra e non con la fantasia di un poeta.

La Roma? Scarica, forse logorata dalle scorie del giovedì europeo contro il Midtjylland. Gioca dura, anche troppo, perché quando il fiato manca ci si aggrappa al corpo a corpo. Ma il Napoli di Conte—e qui sta la vera differenza—non solo regge, rimbalza. Non si spaventa, non indietreggia: morde, riparte, ribalta. È in uno di questi contropiedi, tagliati con la precisione di un sarto d’altri tempi, che Neres — ancora tra i migliori — leva la polvere dal tabellino e incide il proprio nome dove conta davvero: nel gol che indirizza la partita.

La ripresa è un’altra storia, quasi un altro sport. Il Napoli non replica la sontuosità della prima frazione, si abbassa, si compatta come una fisarmonica che non vuole più suonare. Difende, stringe i denti, bada al pratico. Non sfrutta gli spazi, non chiude la partita: errore vecchio come il calcio, quello che ti induce a soffiare su una vittoria invece di afferrarla. E quando succede, lo sappiamo: basta un episodio per mandare all’aria un pomeriggio perfetto.

Menomale — sì, menomale — che Milinković-Savić decide di vestirsi da pompiere e di spegnere l’unico incendio della giornata con un intervento che vale quanto un gol.

Il resto è giudizio, e il giudizio è chiaro. Conte ha trovato il vestito giusto: il 3-4-3. Un abito che non solo dona, ma valorizza. Che restituisce centralità a chi sembrava ai margini: Lang più dentro la partita, Beukema più dentro la squadra. Un modulo che non incarta gli interpreti, li libera.

In definitiva, un Napoli che ha smesso di cercarsi e ha cominciato a trovarsi. Ed è già un bel passo avanti.

di Vincenzo Letizia