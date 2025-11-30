LE INTERVISTE – Manu Konè dopo Roma-Napoli: “Episodio decisivo su Neres, doveva essere rivisto”

Konè si racconta dopo il ko con il Napoli: delusione, analisi e un pizzico di polemica

All’Olimpico è stata una serata amara per la Roma, sconfitta dal Napoli al termine di una gara tirata, intensa e segnata da un episodio che continua a far discutere. Manu Konè, tra i più combattivi in campo, ha analizzato a caldo la prestazione e l’azione chiave del match. Il centrocampista giallorosso ha parlato con la lucidità di chi non cerca alibi, ma allo stesso tempo non può ignorare un dettaglio che, secondo lui, ha pesato in maniera decisiva.

Manu, una gara complicata in cui il Napoli è riuscito a togliervi molte giocate. Cosa non ha funzionato?

“Sapevamo di dover cercare i nostri calciatori migliori. Il Napoli ci ha limitato molto e oggi non ha funzionato tutto quello che avevamo preparato, ma abbiamo dato tutto.”

C’è un episodio che sta facendo discutere: il contatto sul gol di Neres. Che idea ti sei fatto?

“Era una partita di alta classifica, secondo me decisa proprio da questo episodio. A mio avviso c’è il contatto, se non altro secondo me bisognava rivedere l’azione.”

Nonostante la sconfitta, la Roma è sembrata comunque dentro la partita fino alla fine.

“Sì, perché ci crediamo sempre. Ma quando giochi contro squadre di questo livello basta un episodio per cambiare tutto.”