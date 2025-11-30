INTERVISTE

LE INTERVISTE – Manu Konè dopo Roma-Napoli: “Episodio decisivo su Neres, doveva essere rivisto”

Vincenzo Letizia 30 Novembre 2025 0 1 min read

Konè si racconta dopo il ko con il Napoli: delusione, analisi e un pizzico di polemica

All’Olimpico è stata una serata amara per la Roma, sconfitta dal Napoli al termine di una gara tirata, intensa e segnata da un episodio che continua a far discutere. Manu Konè, tra i più combattivi in campo, ha analizzato a caldo la prestazione e l’azione chiave del match. Il centrocampista giallorosso ha parlato con la lucidità di chi non cerca alibi, ma allo stesso tempo non può ignorare un dettaglio che, secondo lui, ha pesato in maniera decisiva.

Manu, una gara complicata in cui il Napoli è riuscito a togliervi molte giocate. Cosa non ha funzionato?
Sapevamo di dover cercare i nostri calciatori migliori. Il Napoli ci ha limitato molto e oggi non ha funzionato tutto quello che avevamo preparato, ma abbiamo dato tutto.”

C’è un episodio che sta facendo discutere: il contatto sul gol di Neres. Che idea ti sei fatto?
Era una partita di alta classifica, secondo me decisa proprio da questo episodio. A mio avviso c’è il contatto, se non altro secondo me bisognava rivedere l’azione.”

Nonostante la sconfitta, la Roma è sembrata comunque dentro la partita fino alla fine.
Sì, perché ci crediamo sempre. Ma quando giochi contro squadre di questo livello basta un episodio per cambiare tutto.”

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

IL FISCHIETTO- Serie A, designato l’arbitro per Bologna-Napoli: tocca a Chiffi dirigere la sfida del Dall’Ara

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, e per il match tra Bologna e Napoli, in programma al […]

5 Novembre 2025 0 1 min read

LE INTERVISTE – Napoli, Mazzarri: “Vittoria meritata, il gol poteva demoralizzarci. Preoccupato per Cajuste”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria in rimonta nel derby campano contro la Salernitana: “Abbiamo ritrovato il gioco oltre allo spirito […]

13 Gennaio 2024 0 1 min read

Fulvio Collovati – “Antonio Conte è il valore aggiunto del Napoli”

L’ex calciatore del Milan e della nazionale Fulvio Collovati, oggi noto opinionista Tv, intervistato dal sito new.superscommesse.it, in assoluta esclusiva, chiamato in causa sul Napoli, […]

30 Luglio 2024 0 51 sec read

Mancini: “Siamo stati dei polli, non c’è altro da dire”

E’ un affranto Roberto Mancini quello che risponde alle domande di Antinelli ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto ha dichiarato l’allenatore nerazzurro dopo Napoli-Inter […]

4 Febbraio 2015 0 40 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui