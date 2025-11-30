IN EVIDENZA

IL SALISCENDI – Milinkovic-Savic decisivo, male l’arbitro Massa

Vincenzo Letizia 30 Novembre 2025 0 1 min read

Il Saliscendi è la nostra lente settimanale sul rendimento di protagonisti e comprimari delle partite del Napoli. Un format semplice: un “chi sale” e un “chi scende”, premiando chi ha inciso in positivo e sottolineando, senza sconti, chi invece ha lasciato qualcosa a desiderare. Un modo rapido, diretto e immediato per fotografare l’inerzia emotiva e tecnica del match.

CHI SALE – VANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ

Premio meritato per Milinkovic-Savic, protagonista silenzioso per quasi tutto il match, ma decisivo nel momento più importante. Perché un grande portiere non è solo quello che compie dieci interventi: è quello che non si sporca mai i guanti per tutta la partita, resta concentrato, e poi — nell’unica occasione in cui viene chiamato severamente in causa — tira giù la saracinesca.

La parata straordinaria su Baldanzi nel finale vale come un gol: riflessi, posizione, freddezza. È l’intervento che permette al Napoli di portare a casa i tre punti senza sciupare una prestazione collettiva brillante, ordinata e matura.
Una sola parata, ma da uomo squadra. Da portiere vero.

CHI SCENDE – L’ARBITRO DAVIDE MASSA

Oggi non ce la sentiamo di bocciare nessun giocatore azzurro: tutti sopra la sufficienza, tutti applicati, concentrati, dentro la partita dal primo all’ultimo minuto.

A scendere, dunque, è l’arbitro Davide Massa.
Direzione di gara insufficiente: nel primo tempo ha permesso ai giocatori della Roma un numero eccessivo di falli senza sanzione, lasciando correre interventi al limite e abbassando troppo l’asticella del controllo disciplinare. Nel corso del match ha poi ammonito alcuni romanisti solo quando non era più evitabile, dando la sensazione di una gestione poco coerente.

Una conduzione non all’altezza del tono e dell’intensità della sfida, con un margine di tolleranza al gioco duro decisamente troppo largo.

di Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

