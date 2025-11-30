LA PARTITA – Roma-Napoli 0-1, gli azzurri espugnano l’Olimpico

Il Napoli batte la Roma 1-0 all’Olimpico, decisivo il gol di Neres nel primo tempo.
PRIMO TEMPO
All’8’ bel lancio di Neres per Lang, l’olandese cerca di stoppare il pallone a tu per tu con Svilar, ma il portiere lo blocca. Al 30’ Roma pericolosa con Pellegrini si inserisce in area e prova il passaggio per Ferguson, Rrahmani salva in calcio d’angolo. Al 37’ sugli sviluppi di una ripartenza Neres serve Hojlund, quest’ultimo restituisce di nuovo il pallone al brasiliano e a tu per tu con Svilar spedisce il pallone in rete.
SECONDO TEMPO
Al 75’ Politano dalla distanza prova la conclusione, ci arriva Svilar. Al 77’ conclusione di Pellegrini da fuori area, il pallone termina alto. All’88’ grande parata di Milinkovic-Savic ci una conclusione di Baldanzi. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero.
IL TABELLINO
Ammoniti: 54′ Cristante per fallo su McTominay, 63′ Lobotka per fallo su Wesley, 64′ Beukema per gesto di stizza (ha calciato via il pallone dopo che l’arbitro D. Massa ha fischiato un fallo contro David Neres), 73′ Baldanzi per fallo su Rrahmani, 90’+3′ El Shaarawy per proteste, 90’+6′ Mathias Olivera per fallo su El Aynaoui.