COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Neres, un fulmine nella notte di Roma

Eduardo Letizia 30 Novembre 2025 0 1 min read

Milinkovic-Savic 7 – Nessuna parata importante in tutta la gara, fino al super intervento su Baldanzi nel finale. Nel primo tempo è spesso sollecitato nel giro-palla difensivo.

Beukema 6 – Tiene bene la posizione sul centro-destra difensivo, con pochi affanni.

Rrahmani 7 – Torre difensiva invalicabile, al centro della difesa napoletana.

Buongiorno 6.5 – Roccioso e puntuale nelle chiusure

Di Lorenzo 6.5 – Spinge e ripiega con grande resistenza sull’out destro.

Lobotka 6.5 – Regia precisa e prezioso lavoro tattico senza palla.

McTominay 6 – Nei due di centrocampo diminuisce il suo apporto offensivo, in una serata dove deve prevalentemente lottare di fisico in mezzo al campo.

Olivera 6 – Avanti e indietro sulla sinistra, offrendo un generoso contributo in entrambe le fasi.

Neres 7 – Spina nel fianco della difesa giallorossa. Con o senza palla, sembra andare al doppio della velocità rispetto agli avversari. Fulminea la sua accelerazione in occasione del gol.
(Lucca s.v.)

Hojlund 6.5 – Punto di riferimento offensivo della squadra, quasi tutti i palloni vengono giocati su di lui, che li smista per gli esterni ai suoi fianchi.
(Elmas s.v.)

Lang 6 – Mette in difficoltà Svilar con un bel tiro-cross, sul finale del primo tempo. Trova minori spazi rispetto a Neres sul lato opposto.
(Politano 6 – Un paio di pericolose sgroppate in ripartenza.)

Commenti

Eduardo Letizia

View More Posts

Carvajal: “La sfida del San Paolo sarà per noi molto difficile”

Daniel Carvajal Ramos, difensore del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions Napoli – Real Madrid: “sappiamo che per noi […]

6 Marzo 2017 0 20 sec read

LA SCOMMESSA – A Torino e Cagliari, sfide da ‘Gol’. No problem per Napoli, Milan e Atalanta?

Ventinovesima giornata del massimo campionato italiano con un classico davvero niente male: Torino–Inter. Due squadre che giocano un buon calcio offensivo, con i nerazzurri oltretutto […]

17 Marzo 2017 0 1 min read

Serie B, 9^ giornata-L’Entella ferma il Benevento e si conferma avversario ostico tra le mura amiche. La Salernitana pareggia a Brescia. Poker del Verona ad Ascoli.

Venerdì si apre il nono turno di serie B con il pazzesco derby del Manuzzi tra Cesena e Spal. Dopo un primo tempo condotto dagli […]

17 Ottobre 2016 0 2 min read

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Coppa Italia, Napoli-Udinese 1-0, seconde linee così e così, ci pensa Insigne

SEPE S.V.: non deve effettuare alcuna parata, infreddolito deve scaldarsi un po’ corricchiando sulla linea di porta. MAGGIO 5,5: non viene impegnato granché in difesa, […]

19 Dicembre 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui