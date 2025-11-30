LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Neres, un fulmine nella notte di Roma

Milinkovic-Savic 7 – Nessuna parata importante in tutta la gara, fino al super intervento su Baldanzi nel finale. Nel primo tempo è spesso sollecitato nel giro-palla difensivo.
Beukema 6 – Tiene bene la posizione sul centro-destra difensivo, con pochi affanni.
Rrahmani 7 – Torre difensiva invalicabile, al centro della difesa napoletana.
Buongiorno 6.5 – Roccioso e puntuale nelle chiusure
Di Lorenzo 6.5 – Spinge e ripiega con grande resistenza sull’out destro.
Lobotka 6.5 – Regia precisa e prezioso lavoro tattico senza palla.
McTominay 6 – Nei due di centrocampo diminuisce il suo apporto offensivo, in una serata dove deve prevalentemente lottare di fisico in mezzo al campo.
Olivera 6 – Avanti e indietro sulla sinistra, offrendo un generoso contributo in entrambe le fasi.
Neres 7 – Spina nel fianco della difesa giallorossa. Con o senza palla, sembra andare al doppio della velocità rispetto agli avversari. Fulminea la sua accelerazione in occasione del gol.
(Lucca s.v.)
Hojlund 6.5 – Punto di riferimento offensivo della squadra, quasi tutti i palloni vengono giocati su di lui, che li smista per gli esterni ai suoi fianchi.
(Elmas s.v.)
Lang 6 – Mette in difficoltà Svilar con un bel tiro-cross, sul finale del primo tempo. Trova minori spazi rispetto a Neres sul lato opposto.
(Politano 6 – Un paio di pericolose sgroppate in ripartenza.)