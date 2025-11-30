NEWS

Roma-Napoli: le formazioni ufficiali

Vincenzo Letizia 30 Novembre 2025 0 19 sec read

ROMA 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Baldanzi, Dybala
All.: Gasperini (in panchina Gritti).

NAPOLI 3-4-3: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Holjund, Neres.
A disp.: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Vergara, Ambrosino, Elmas, Lang Lucca
All.: Conte

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

