Messaggio della SSCN che annuncia un particolare record in serie A: nessuna squadra ha realizzato quattro reti in ben quattro partite

Quattro reti in ben quattro gare di campionato per il Napoli di Spalletti. Infatti con il travolgente successo nel derby con la Salernitana, per 4 a 1, gli azzurri possono vantare questo particolare record che nessun’altra formazione di A è in grado di sfoggiare. A dare la piacevole notizia la stessa SSCN, la quale, attraverso un messaggio su twitter, ha evidenziato il record del Napoli con il seguente annuncio:

“Per la quarta volta in questo campionato il Napoli ha segnato almeno quattro gol in una partita, nessun’altra squadra ci è riuscita più volte nel campionato in corso“.

Per dovere di informazione ricordiamo le quattro partite in cui l’undici guidato dal tecnico toscano ha messo a segno quattro gol, per la precisione, due volte in trasferta e due volte al Maradona: Udinese – Napoli 0-4, Sampdoria – Napoli 0-4, Napoli – Lazio 4 – 0 e infine Napoli – Salernitana 4-1. Inoltre esiste anche una quinta partita in cui i partenopei sono stati capaci di rifilare quattro pappine agli avversari di turno; si tratta, del match di Europa League con il Legia Varsavia terminato con lo stesso risultato del derby di domenica. Dunque non possiamo che fare un plauso a questa squadra che, a mio modesto avviso, ci stupirà ancora.