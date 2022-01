Coppa d’Africa- drammatica ressa in Camerun, fuori lo stadio: otto morti ed una quarantina di feriti il bilancio

Una vera e propria tragedia si è consumata ieri in Camerun, all’ingresso dello stadio Olembé di Yaoundé, dove era in programma per la Coppa d’Africa la partita tra la nazionale camerunense e Comore valevole per gli ottavi d finale della manifestazione. Ebbene da quanto si apprende ci sarebbe stata una forte ressa ed un parapiglia ai cancelli dell’impianto sportivo per assistere alla gara. Né le forze dell’ordine, né gli addetti alla sicurezza sarebbero stati in grado di contenere l’enorme folla di tifosi accalcatasi all’esterno dello stadio. Alcuni sostenitori del Camerum, senza certificato verde o tampone negativo, avrebbero forzato i cancelli per poter entrare, da qui si è scatenata la ressa. A causa del covid la quantità degli spettatori era stata ristretta ma data l’importanza dell’evento, i supporters di casa non volevano perdersi il match. Il bilancio della tragedia, purtroppo, registra otto vittime una quarantina di feriti. Qualcuno è rimasto addirittura intrappolato o persino calpestato dalla calca. Nonostante l’accaduto, la partita Camerun -Compre si è disputata regolarmente ed è terminata con il successo della nazionale ospitante per 2 a 1. In campo vi era anche il centrocampista del Napoli Anguissa. Nel frattempo la confederazione africana ha reso noto che sta svolgendo un‘indagine sull’accaduto.