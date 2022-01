Antonio Corbo: “Gli azzurri devono assolutamente credere nello scudetto, solo il quarto posto sarebbe una delusione”

Il famoso giornalista napoletano, editorialista del quotidiano “Repubblica” Antonio Corbo ha rilasciato un’intervista ad una radio locale nella quale ha espresso la sua opinione sul campionato che sta conducendo il Napoli. Ecco le dichiarazioni di Corbo:

“il Napoli, a mio avviso, non ha il diritto bensì il dovere di lottare per traguardi ambiziosi Dal secondo posto in su ogni piazzamento rappresenta un obiettivo realizzabile. Gli azzurri devono combattere con tutte le loro forze con le rivali poiché hanno le risorse per provarci fino alle fine. Non vorrei che sia il tecnico che i calciatori si nascondessero dietro un dito. Il Napoli ha tutti i mezzi per lottare con l‘Inter per il titolo. Non bisogna accontentarsi del quarto posto utile per la Champions, se cosi fosse, resterei deluso assieme ai tifosi napoletani. La quarta posizione, per questa squadra dalle ottime individualità, costituirebbe una mezza sconfitta. Pertanto invito i giocatori a credere fermamente nella possibilità di vincere lo scudetto.”