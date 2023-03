IL PUNTO SULLA A – Risultati della domenica validi per la 26esima giornata di campionato

La domenica calcistica di serie A, valida per la 26esima giornata, che, tuttavia, è mancante dell’ultimo posticipo tra Milan e Salernitana che si disputa questa sera al Meazza, ha registrato i seguenti risultati e qualche sorpresa:

Lecce – Torino 0-2

Cremonese – Fiorentina 0-2

Verona – Monza 1-1

Roma – Sassuolo 3-4

Juventus – Sampdoria 4-2

Dunque, dopo l’Inter cade anche la squadra giallorossa, all’Olimpico, contro il Sassuolo, non nuovo a queste imprese, quando incontra formazioni più blasonate. Bene, invece la Juventus che si è sbarazzata della Sampdoria, allo Stadium, dopo un avvio rocambolesco con i blucerchiati che, in un minuto, avevano colmato lo svantaggio iniziale di 2 a 0 per i bianconeri. Ottimi successi anche per il Torino, al Via del mare, che sogna l’Europa e per la Fiorentina, corsara allo Zini, alla terza vittoria di fila. Oramai sembrano condannate alla retrocessione la Cremonese e la Sampdoria. Lotta serrata, viceversa, per rimanere in A tra Verona, Spezia e Salernitana, racchiuse in un fazzoletto di sei punti a 12 giornate dal termine. Concludendo, il posticipo del Monday Night ci dirà se il Milan sarà capace di agguantare l’Inter al secondo posto. Intanto, domani, torna la tre giorni europea; ad aprire le danze, per le compagini italiane, saranno i nerazzurri di Inzaghi, ospiti del Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, mentre domani sera, al Maradona toccherà al Napoli, contro i tedeschi del Francoforte, in svantaggio di due reti. Infine, giovedì, scenderanno in campo le altre tre italiane impegnate in Europa e Conference League.