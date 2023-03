Il Personaggio della settimana – Il mondo del calcio si inchina all’azzurro Kwicia Kvaratskhelia

Senza dubbio il personaggio della settimana è l’esterno del Napoli Kwicha Kvaratskhelia, un talento con un futuro più che roseo, che farà parlare di sè per molto tempo. Ovviamente non c’era bisogno del fantastico gol realizzato, senza essere blasfemi, alla Diego Maradona, sabato, contro l’Atalanta per accorgersi delle enormi doti di questo calciatore georgiano a cui il mondo calcistico si inchina. Lo stesso Luciano Spalletti, a fine partita, intervistato ai microfoni della Tv a pagamento, ha dichiarato, che la rete segnata da Kvaratskhelia è paragonabile ad una delle tante prodezze del pibe d’oro. Non a caso il quotidiano sportivo più letto d’Italia, ovvero “Il Corriere dello Sport, stamane, dedica al fenomeno azzurro una pagina intera in cui decanta il georgiano, scrivendo che pur indossando la maglia numero 77 ostenta magie da vero numero 10. Come tutti i talenti, Kvaradona, così viene soprannominato adesso il calciatore, va ben oltre alle leggi della natura, difatti inventa giocate che fanno brillare gli occhi a tutti gli amanti del calcio. I suoi dribbling sono ubriacanti da far impazzire i difensori. Contro i bergamaschi ha saltato, come birilli, otto giocatori, prima di infilare il portiere Musso. Le mirabile di Kvara fanno bene al calcio mondiale, rappresentano un patrimonio universale che, con le dovute proporzioni, ricordano il mito di Diego. I suoi 11 gol in campionato sono quasi tutti da incorniciare in una galleria di arte moderna per essere ammirati e stupiti dalla grande bellezza, volendo citare il noto film del nostro regista Sorrentino. Per non parlare, poi dei suoi assist al bacio per i compagni meglio piazzati sotto porta, che sono già 9. Oltre all’istinto della rete Kvaratskhelia ha un senso dell’altruismo innato, pur vedendo la porta davanti a sé, senza farsi trascinare dall’egoismo, preferisce servire su di un piatto d’argento l’opportunità agli altri di festeggiare una rete. Marco Van Basten, indimenticabile campione olandese del Milan degli anni d’oro, ha avuto parole di elogio per lui, rimanendo impressionato dalla magia della sua straordinaria marcatura, preceduta da slalom incredibili fra tantissimi giocatori avversari che nulla hanno potuto per fermarlo. Otto difensori scartati alla stregua di sagome immobili. Attualmente, nel suo paese, è divenuto un eroe di cui si parla in ogni angolo della Georgia. Il suo valore di mercato aumenta a dismisura, partita dopo partita e pensare che Giuntoli lo ha portato a Napoli per soli 10 milioni. Un domani la sua plusvalenza sarà mostruosa. Come detto in precedenza, oggi il mondo calcistico non può far altro che inchinarsi davanti a tale fenomeno, il quale sta entrando, sempre più nel cuore della piazza napoletana che lo osanna e lo ha già incoronato come suo idolo.