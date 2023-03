IL FISCHIETTO – Napoli vs Eintracht Francoforte, dirige l’inglese Taylor

L‘Uefa ha appena ufficializzato la sestina arbitrale incaricata di dirigere la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli – Eintracht Francoforte. La gara è stata affidata al fischietto inglese, Anthony Taylor, che verrà coadiuvato dai giudici di linea Beswick, Betts, dal quarto ufficiale Jones, tutti suoi connazionali e dagli addetti al Var van Boekel e Manschot di nazionalità olandese. Per la cronaca Taylor vanta un solo precedente con gli azzurri, ossia diresse il match Lipsia-Napoli 0-2 del 22 febbraio 2018,valido per i Sedicesimi di Europa League, risultato che, tuttavia non bastò ai partenopei per passare il turno visto che all’andata, San Paolo, persero per 3 a 1. All’epoca vigeva la regola del gol doppio in trasferta.