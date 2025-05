CHAMPIONS LEAGUE – Spettacolare ed entusiasmante gara fra Inter e Barcellona. Nerazzurri in finale

La gara di ritorno della semifinale di Champions League, fra Inter e Barcellona,. ha entusiamato tutti i calciofili del mondo, quella di ieri ,si è rivelata una partita leggendaria che passerà alla storia, per i tanti colpi di scena e le grandi emozioni che ha regalato. Sette reti in 120 minuti di gioco hanno tenuto la platea calcistica col fiato sospeso. L’inter, meritatamente, ha fatto suo il risultato, battendo gli spagnoli per 4 a 3, nei supplementari e pensare che i blaugrana, a un minuto dal termine, erano in vantaggio per 3 a 2, poi il guizzo di Acerbi, nel recupero ha fissato il punteggio sul 3 a 3, come nel match di andata. Quindi extra time e gol vittoria di Frattesi. La formaziome di Inzaghi è adesso in finale e stasera saprà l’avversaria da affrontare, a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Sarà una tra Psg, favorito, per il gol di vantaggio realizzato in Inghilterra, e l’Arsenal. Questa mitica sfida ha rivalutato il calcio italiano, che potrebbe fare un grosso balzo in avanti nel ranking Uefa, in caso di un trionfo dell’undici di Simone Inzaghi, che è andato in delirio al triplice fischio dell’arbitro. Molto probabilmente, Lautaro e compagni, ora, dovranno fare una scelta tra campionato e Champions e alla luce della classifica, credo che metteeanno tutte le loro energie in Coppa, almeno questo è il mio pensiero, poi potrò pure sbagliare. Il Napoli è vicinissimo al quarto tricolore.