Antonio Conte preoccupato per la troppa euforia che circonda la città di Napoli, nulla è ancora deciso

L’allenatore del Napoli predica calma e concentrazione nello spogliatoio azzurro benchè la classifica sorrida alla squadra, nulla è però, ancora deciso, mancano tre giornate ed il verdetto si conoscerà solo a fine mese. Conte ha notato che nell’ambiente azzurro e tra i tifosi vi è troppa euforia ingiustificata e quindi è molto preoccupato che ci si possa distrarsi. Forse, in città non hanno capito che bisogna combattere fino nalla fine per centrare l’obiettivo. Per fortuna, i suoi giocatori resrtano coi piedi per terra e sanno bene che dovranno stringere i denti ancora e lottare col coltello tra i denti contro Genoa, Parma e Cagliari che non regaleranno nulla. Tutti dovranno darsi alla pazza gioia, soltanto a scudetto centrato.