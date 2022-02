Benevento-Parma: termina a reti bianche al Vigorito

Benevento-Parma si affrontano nella 21^ giornata del campionato di serie B. Per la Strega si rivede in campo Improta dal primo minuto, il quale va a completare il reparto difensivo con Glik, Barba e Letizia. In attacco Forte supportato da Insigne e Tello. Nei ducali subito in campo il nuovo arrivato Simy. Parte dalla panchina Pandev. A centrocampo l’ex Schiattarella.

Arbitra il match il signor Marinelli di Tivoli.

La gara

Sblocca subito la gara il Benevento con Forte al 2′, ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco dopo aver visionato il Var. Si mostra aggressivo il Benevento in questi primi minuti. Rapida ripartenza del Parma al 31′ con Simy che serve Vazquez segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Provvidenziale salvataggio del Benevento con Improta che chiude sul tiro di Costa a colpo sicuro al 34′. Risponde il Benevento con Letizia al 37′, ma la conclusione dal limite dell’area trova un Buffon attento. Buon intervento di Barba che al 39′ anticipa Simy e Benedyczak e sbroglia una situazione intricata. La prima frazione termina dopo, cinque minuti di recupero.

Nella ripresa Iachini mette dentro anche Pandev. Al 60′ prova il tiro Insigne che sorvola di poco l’incrocio dei pali. Ci prova Improta al 62′ con una conclusione che sfiora il palo. Ci prova Masciangelo al 67′ da fuori area ma Buffon risponde presente. Al 72′ fa il suo esordio nel Benevento Farias che prende il posto di Insigne. Partita che non si schioda dallo 0-0. Sfiora l’autogol il Benevento con una chiusura di Barba che anticipa Simy all’86’. Tiro di poco fuori da parte di Vazquez all’89’. L’arbitro concede tre minuti di recupero ma il risultato non cambia.