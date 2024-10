Serie A – Inizia il tour de force del Napoli che, dopo il Milan, incontrerà anche Atalanta e Inter in partite delicatissime

Sta per iniziare il ciclio di partite terribili per il Napoli di Antonio Conte, che, a partire da stasera, al Meazza, contro il Milan, dovrà incontrare, in sequenza l’Atalanta al Maradone e l’Inter, di nuovo a San Siro. Tre gare che rappresentano un esame significativo per la promozione o la bocciatura dei partenopei, che finora avevano affrontato soltanto la Juve, tra le big. Gli azzurri si sono spesso resi protagonisti di ottime gare, nelle ultime visite ai rossoneri, in massima serie. Infatti, il Napoli è uscito indenne dall’impianto milanese, in 11 occasioni su 13, collezionando sei vittorie e cinque risultati nulli. Tuttavia, nei recenti quattro campionati, vi è stato un forte equilibrio, viste le tre vittorie a testa ed un pareggio. Dunque, la compagine di Conte è chiamata a confermarsi leader di quest’annata, ma ne sapremo di più al termine del trittico infernale. Una cosa è certa, gli azzurri sono forti ed hanno il loro punto di forza nel reparto arretrato che oggi, assieme alla Juve, è il meno battuto del torneo, con soli cinque gol al passivo. Oltre a ciò, registriamo un dato statistico non indifferente: Il Napoli di Conte si rivela superiore all’Inter di Conte. Nella stagione 2020//21, i nerazzurri, futuri campioni d’Italia, nella stessa giornata, erano secondi in classifica con 18 punti. Invece i partenopei, dopo nove turni, sono primi con 22, frutto di sette successi un pari e una sconfitta. Questa sera, i campani si presantano, al Meazza, forti di quattro vittorie di fila, il che evidenzia il netto miglioramento del tecnico salentino, rispetto all’annata tricolore, con la seconda formazione di Milano. Il vero vincitore del derby d’Italia, di San Siro, tra Simone Inzaghi e Thiago Motta è, senza dubbio, mister Antonio che si gode il suo bel primato. Ora, però, comincia il bello, riuscirà il nostro eroe a continuare tale performance nelle prossime partite? Lo scopriremo solo vivendo!