ANTEPRIMA PARTITA MILAN vs NAPOLI -Stasera la squadra di Conte alla prova della verità, in quel di San Siro

Torna la serie A, quest’oggi, con i primi anticipi del turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Il match clou è senza dubbio Milan – Napoli, con la capolista chiamata alla prova della verità in quel di San Siro, stadio, spesso tabù, per gli azzurri. Ambedue le squadre ambiscono a traguardi importanti, in quest’annata, per cui si prevede una gara interessante, con i rossoneri che cercheranno di limare lo svantaggio con la prima della classe, da cui li separano, attualmente, ben sei punti. Il Napoli ha giocato tre giorni fa con il Lecce, mentre gli uomini di Fonseca hanno riposato, non avendo disputato la partita col Bologna, per le note vicende meteorologiche che hanno colpito il capoluogo emiliano e le zone limitrofe. Dunque, i padroni di casa dovrebbero risultare più freschi rispetto agli ospiti, tuttavia i lombardi dovranno fare a meno degli squalificati Hernandez e Reijnders, nonchè degli infortunati Gabbia e Abraham. Comunque vada, i partenopei resteranno primi in classifica ma Antonio Conte ha spronato i suoi a difendere, a denti stretti, la loro posizione. Insomma, quella di stasera si preannuncia una partita da scintille. Dopo il turnover contro i salentini, l’allenatore leccese riproporrà la formazione dei titolarissimi, ovviamente escluso Lobotka che è ancora infortunato. Pertanto, ci sarà Meret tra i pali, Rrahmani e Buongiorno in difesa, con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour nelle vesti di regista, al fianco di Anguissa e McTominay. In avanti Politano e Kvaratskhelia, sulle fasce, con Lukaku punta centrale. In casa rossonera, detto degli inforttunati, Fonseca, davanti a Maignan schiererà Emerson Royal, e uno tra Terracciano e Calabria, con Thiaw al centro del reparto arretrato. Pavlovic e Tomori si giocano l’altra maglia. A centrocampo dovremmo vedere Loftus Cheek accanto a Fofana, mentre sulla sulla trequarti Chukwueze sulla destra con Pulisic che agirà più interno; sulla fascia mancina, ancora Okafor, per cui il portoghese Leao siederà, nuovamente, in panchina. I tre giocheranno dietro la punta Morata. Alla luce di tali indicazioni le probabili formazioni saranno le seguenti:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Come d’abitudine passiamo alle statistiche della sfida tra rossoneri e azzurri. Le due contendenti, in passato, si sono affrontare in in 4 competizioni per un totale di 175 partite. Il bilancio pende nettamente dalla parte dei meneghini che hanno conquistato 70 successi, contro 51 dei campani, 54 ipareggi . Per quanto riguarda le marcature, sono 252 i gol del Milan e 196 quelli del Napoli. L’ultimo confronto risale al febbraio scorso, allorquando la compagine, all’epoca, allenata da Pioli si impose per 1 a 0. Concludendo, il direttore di gara sarà il signor Colombo di Como, il quale ha arbitrato gli azzurri in quattro occasioni, in cui i partenopei hanno riportato due vittorie e due sconfitte.