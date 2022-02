AMARCORD – VENEZIA – NAPOLI, l’ultimo aereo per Venezia

Piuttosto scarno l’amarcord che riguarda Napoli e Venezia dato l’esiguo numero di partite giocatesi tra le due compagini. Se non per un viaggio turistico, che in questa sede non ci riguarda, i giocatori del Napoli l’ultimo aereo per Venezia l’hanno preso il 7 dicembre del 2003 prima di scendere in campo e pareggiare 0-0; la prima trasferta il 24 maggio dello stesso anno quando furono sconfitti 2-1, reti di Poggi, Dionigi e Maldonado. Stiamo trattando le stagioni 2002-03 e 2003-04, tempi di tornei cadetti dato che l’ultimo incontro in Serie A risale al 23 ottobre 1966 e si chiuse a reti inviolate. Erano i tempi di Sivori e Altafini in maglia azzurra guidati dal Petisso Pesaola in panchina.

In tempi relativamente recenti il Venezia è stato promosso in A due volte, 1998-99 e 2000-2001, e due volte è subito retrocesso. Mai incrociati gli azzurri che in entrambi gli anni della loro promozione sono scesi in B.

Antonio Gagliardi