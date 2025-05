IL FISCHIETTO – NAPOLI vs GENOA, dirige Piccinini di Forlì, al Var Aureliano e Gariglio

Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, il direttore di gara del posticipo di domenica sera, al Maradona, tra Napoli e Genoa, valido per il terzultimo turno di serie A. Collaboreranno col fischietto romagnolo, in qualità di giudici di linea, Perrotti e Mokhtar,,mentre Feliciani fungerà da quarto uomo. Al Var, per finire, opereranno Aureliano, e Gariglio.. Direzione numero 78 per Piccinini in massima serie, la 15esima in questo campionato. Sono cinque, infine, i precedenti del Napoli con questo arbitro; con lui in campo, i partenopei non hanno mai perso,vincendo quattro partite e pareggiate una. Il match più recente diretto dal fischietto forlivese risale al 4 febbraio 2024, nel2-1 in casa, contro l’Hellas Verona.