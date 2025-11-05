IL FISCHIETTI – Serie A, designato l’arbitro per Bologna-Napoli: tocca a Chiffi dirigere la sfida del Dall’Ara

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, e per il match tra Bologna e Napoli, in programma al Dall’Ara, è stato scelto Marco Chiffi di Padova come direttore di gara.

Per il fischietto veneto si tratta di una designazione di peso, visto che la sfida mette di fronte due squadre in piena lotta per l’Europa. Il Bologna di Thiago Motta continua a sorprendere per solidità e organizzazione, mentre il Napoli di Antonio Conte è chiamato a dare continuità dopo un periodo altalenante.

Chiffi sarà affiancato dagli assistenti Costanzo e Muto, con Zufferli come quarto uomo. Al VAR siederà Irrati, coadiuvato da Di Martino all’AVAR.

Per Chiffi non è la prima volta con gli azzurri: il fischietto di Padova ha già diretto il Napoli in diverse occasioni, con risultati altalenanti e qualche episodio discusso. L’ultima volta risale alla scorsa stagione, in un match interno con il Torino, caratterizzato da alcune decisioni che fecero discutere lo staff tecnico partenopeo.

Il Bologna, invece, con Chiffi vanta un bilancio più equilibrato: poche polemiche e prestazioni convincenti, anche se il tecnico Motta non ha mai nascosto la sua attenzione nei confronti della gestione dei cartellini.

L’attenzione sarà dunque alta per una partita che promette intensità e ritmo. Napoli e Bologna si giocano punti pesanti per rimanere agganciati al treno delle prime, e la direzione di gara sarà come sempre un fattore cruciale.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 18:00: al Dall’Ara si preannuncia il tutto esaurito e una sfida che, almeno sulla carta, promette scintille.