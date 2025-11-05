IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTI – Serie A, designato l’arbitro per Bologna-Napoli: tocca a Chiffi dirigere la sfida del Dall’Ara

Vincenzo Letizia 5 Novembre 2025 0 1 min read

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, e per il match tra Bologna e Napoli, in programma al Dall’Ara, è stato scelto Marco Chiffi di Padova come direttore di gara.

Per il fischietto veneto si tratta di una designazione di peso, visto che la sfida mette di fronte due squadre in piena lotta per l’Europa. Il Bologna di Thiago Motta continua a sorprendere per solidità e organizzazione, mentre il Napoli di Antonio Conte è chiamato a dare continuità dopo un periodo altalenante.

Chiffi sarà affiancato dagli assistenti Costanzo e Muto, con Zufferli come quarto uomo. Al VAR siederà Irrati, coadiuvato da Di Martino all’AVAR.

Per Chiffi non è la prima volta con gli azzurri: il fischietto di Padova ha già diretto il Napoli in diverse occasioni, con risultati altalenanti e qualche episodio discusso. L’ultima volta risale alla scorsa stagione, in un match interno con il Torino, caratterizzato da alcune decisioni che fecero discutere lo staff tecnico partenopeo.

Il Bologna, invece, con Chiffi vanta un bilancio più equilibrato: poche polemiche e prestazioni convincenti, anche se il tecnico Motta non ha mai nascosto la sua attenzione nei confronti della gestione dei cartellini.

L’attenzione sarà dunque alta per una partita che promette intensità e ritmo. Napoli e Bologna si giocano punti pesanti per rimanere agganciati al treno delle prime, e la direzione di gara sarà come sempre un fattore cruciale.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 18:00: al Dall’Ara si preannuncia il tutto esaurito e una sfida che, almeno sulla carta, promette scintille.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Il Fischietto di Napoli vs Fiorentina

La gara Napoli vs Fiorentina valevole per la sedicesima giornata di serie A , in programma, domenica 10 dicembre alle ore 15 allo stadio San […]

7 Dicembre 2017 0 30 sec read

IL FISCHIETTO – NAPOLI vs UDINESE, dirige Marinelli di Tivoli, al Var Campione e Marini

Il designatore arbitrale ha scelto, per il posticipo di domenica sera al Maradona, fra Napoli e Udinese, valido per la 24esima giornata di serie A, […]

6 Febbraio 2025 0 39 sec read

Champions League, il Napoli cerca il riscatto contro l’Eintracht: per i bookie “1” avanti al Maradona, Hojlund prenota un gol in quota

ROMA – Due sconfitte nelle prime tre partite di Champions League, il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte con l’obbligo di vincere per dare slancio alla sua […]

4 Novembre 2025 0 1 min read

IL FISCHIETTO – LAZIO vs NAPOLI di Coppa Italia sarà diretta da Pairetto di Nichelino, Torino

L’Aia ha designato per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Lazio e Napoli, in programma dopodomani sera, allo Stadio Olimpico di […]

3 Dicembre 2024 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui