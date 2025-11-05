NEWS

Scott McTominay trionfa: è suo il premio ‘Iliad Goal of the Month’ di ottobre per la rete all’Inter

Vincenzo Letizia 5 Novembre 2025 0 37 sec read

Il centrocampista della Napoli, Scott McTominay, ha conquistato il premio “Iliad Goal of the Month” per il mese di ottobre, grazie alla splendida rete realizzata contro l’Inter.

Il premio “Goal of the Month” rappresenta un riconoscimento diretto dei tifosi e degli appassionati verso le prodezze individuali, indicando non solo efficacia ma anche spettacolarità del gesto tecnico.

La sua conclusione perfetta da fuori area, segnata lo scorso 25 ottobre, è stata la più votata dai tifosi sui canali social della Lega Serie A, battendo avversari di spicco come Nico Paz, autore di un pregevole sinistro nell’angolo lontano nella partita contro la Juventus.

Questo riconoscimento aggiunge un ulteriore tassello alla stagione finora eccellente del calciatore scozzese, che si sta confermando tra i protagonisti nel campionato italiano.

