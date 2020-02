Barcellona vs Napoli: settore ospiti a 70€

Come noto il Napoli disputerà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League al Camp Nou di Barcellona tra poco più di un mese. Non ancora placate le polemiche sul caro biglietti per il match di andata al San Paolo del 25 febbraio, il club spagnolo ha ufficializzato, qualche giorno fa, i costi dei tagliandi per ogni singolo settore per questa gara. Cifre da capogiro: occorrono 139 euro per il settore popolare mentre per una Tribuna Centrale ce ne vogliono 269, ma nessuno si è scandalizzato. Per quanto riguarda, invece, il settore riservato ai tifosi napoletani, il Corriere dello Sport, ha reso noto, proprio stamane, il costo del relativo tagliando. Così come a Fuorigrotta, assistere al match costerà 70 euro.

